Congreso reunirá a expertos para hablar sobre salud mental

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Fundación La Niñez Primero, en alianza con Fundación Gloria Kriete y Fundación Rafael Meza Ayau, anunció el inicio del Segundo Congreso Internacional sobre Salud Mental 2025, que se desarrollará del 22 al 24 de septiembre en El Salvador.

El evento, de gran relevancia para profesionales, académicos y la sociedad en general, reunirá a expertos nacionales e internacionales en salud mental para analizar los desafíos actuales y compartir estrategias innovadoras.

Una semana dedicada a la salud mental

La jornada académica iniciará el lunes 22 de septiembre con la conferencia inaugural “Las bases teóricas y prácticas del modelo de traumaterapia sistemática aplicada a niños/as, adolescentes y adultos”, a cargo del Dr. Jorge Barudy (Chile/España), especialista en trauma. Posteriormente, se llevará a cabo un panel de discusión sobre “¿Cuándo la ansiedad deja de ser adaptativa para convertirse en patológica?”, en el que participarán el Dr. Óscar Aldana, el Dr. Marco Polo Scott y la Dra. Tatiana Carrero, bajo la moderación de la Mtra. Brenda Amaya.

El martes 23 de septiembre, la programación continuará con la conferencia “Adicción a las pantallas y salud emocional”, presentada por la Dra. Xenia Durán. A lo largo de la jornada se impartirán más de 15 talleres especializados que abordarán temas como trauma vicario, resiliencia, depresión resistente, manejo del duelo, autismo, abuso sexual, ansiedad, psicoterapia y metodologías innovadoras como LEGO® SERIOUS PLAY® y mindfulness, dirigidos por expertos de México, Colombia, Chile, Guatemala y El Salvador.

El miércoles 24 de septiembre se desarrollarán talleres prácticos enfocados en estrategias neuropsicopedagógicas, psicoterapia transpersonal, autolesiones en adolescentes y salud mental frente a las adicciones conductuales.

El congreso cerrará con la conferencia magistral “La psicología del suicidio y el deseo de morir”, impartida por el Dr. Óscar Aldana.

Durante los tres días, el Congreso será un punto de encuentro para profesionales de distintas disciplinas, con el objetivo de actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y fortalecer estrategias frente a problemáticas complejas como el suicidio, la ansiedad, el abuso sexual, el autismo, el TDAH y otras condiciones que impactan a niños, jóvenes y adultos.

La realización del evento es posible gracias al patrocinio de Grupo Q, Fundación TCS, Farmacias UNO, Almacenes Simán, Telus, Briko, Aseguradora ASSA, Banco Agrícola, Multi Money y gasolineras DLC.

“El compromiso de estas instituciones con la salud mental y el bienestar de la comunidad es fundamental para la realización de este congreso”, destacaron los organizadores.

La inscripción tiene un costo de $90.00 por los tres días. “Los participantes podrán acceder a nuevas experiencias internacionales y nacionales, compartir con colegas y, sobre todo, interactuar directamente con conferencistas de alto prestigio”, señalaron. Más información sobre la agenda, los ponentes y el proceso de registro está disponible en la página oficial: (http://www.saludmentalsv.org).

Me gusta esto: Me gusta Cargando...