Pipas «abastecen» de agua zonas afectadas por reparación de tubería

Mientras el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarrillados (ANDA), Dagoberto Arévalo, señala que la institución está tratando de paliar el desabastecimiento del vital líquido, algunas comunidades y colonias han tenido que abastecerse con el agua lluvia.

El plan de contingencia por reparaciones de tuberías se implementó para contrarrestar el desabastecimiento ocasionado en el sistema de la tubería norte, que colapsó en la Estación Central y que al ser reparada, cuatro horas después, volvió a presentar daños.

Arévalo explicó que las labores de intervención corresponden a un segundo daño que sufrió la tubería de 48 pulgadas y que abastece gran parte del Área Metropolitana de San Salvador y sectores de La Libertad.

Arévalo dijo que en las últimas horas han abastecido a las colonias: Zacamil, Lincoln, Alturas de San Ramón, Santa Luisa, La Fortuna, Pórticos de San Ramón, y edificio 81, en el distrito de Mejicanos, en San Salvador Centro.

El funcionario agregó que llevaron agua potable a las residenciales: Buena Vista, y Primavera 1, en Santa Tecla, en La Libertad Sur.

Para Arévalo, estos son solo algunos puntos, porque hay más de 100 pipas distribuidas y trabajando durante todo el día, como parte del plan de contingencia.

Sin embargo, algunos habitantes de las colonias Merliot, en el distrito de Santa Tecla, señalaron que se están abasteciendo gracias a las lluvias que caen los últimos días, con las cuales han logrado conseguir agua para bañarse y realizar la limpieza básica del hogar.

También residentes de los alrededores de Ciudad Merliot manifestaron que han logrado abastecerse gracias al apoyo de familiares que les llevan agua para lavar ropa y para el aseo personal.

En otras colonias, el agua ha caído, pero solo por poco tiempo y en baja cantidad. Además, han tenido que recurrir a cisternas para el abastecimiento.

Y afirman que de prolongarse el tiempo de reparación de la tubería, necesitarían el apoyo de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para garantizar el suministro en estas zonas que son residenciales, por lo que ANDA tarda en enviar pipas.

Algunos vecinos se deben organizar y realizar colectas para alquilar una camión cisterna y poder contar con agua.

