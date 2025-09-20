Comerciantes preocupados por alto costo de los locales en nuevo mercado San Miguelito

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Comerciantes del mercado San Miguelito han mostrado preocupación y tristeza debido a un aumento por el alquiler de locales en el nuevo inmueble; señalan que al mes pagarán casi $85, aparte de la luz y agua. También, desconocen cuándo estará habilitado el mercado al público.

Lo que pagaban antes del incendio de septiembre de 2021, quedaría solamente en el recuerdo, lamentaron este viernes los comerciantes en las afueras del centro de abastos consultados por Diario Co Latino.

Es de recordar que en abril de este año, la Asamblea Legislativa aprobó la “Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales ubicados en Espacios Públicos”, una propuesta que impulsó el Ejecutivo a fin de que la administración de los mercados municipales sea manejada por Gobierno Central, es decir, el Ejecutivo.

El decreto en cuestión mencionaba que todo centro de abastos que “cuenten con infraestructura diseñada, construida o remodelada por el Órgano Ejecutivo o cualquier dependencia del Gobierno” iba a ser administrado por la Dirección de Mercados Nacionales. Esta entidad se oficializó el pasado 26 de agosto, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele inauguró el nuevo Mercado San Miguelito, el cual será administrado por esta nueva dirección.

En septiembre de 2021, el mercado, administrado por la Alcaldía de San Salvador, se incendió y tuvo que cerrarse para reconstruirlo. Los comerciantes tuvieron que salir a las calles mientras se realizaban los trabajos que duraraon más de cuatro años entre retrasos y avances. El nuevo inmueble tiene 45 metros cuadrados de construcción, con cuatro niveles con una terraza; tiene una capacidad para albergar 1,040 locales. Tuvo una inversión, según el gobierno, de al menos $34 millones.

Durante la inauguración del mercado, el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que todos los comerciantes que tenían un local antes del incendio tendrán un puesto en el nuevo mercado. Sobre la cuota de arrendamiento de los locales, “será la misma cantidad” que la de antes, informó Bukele.

Pero, el mandatario adelantó que cada comerciante tendrá un contrato formal, donde se especifiquen todos los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Los comerciantes pagarían, “únicamente la cuota de arrendamiento, la luz y el agua que cada local consume”.

Sin embargo, los comerciantes dicen estar en incertidumbre y preocupados, ya que antes los precios de los locales rondaba entre $30 a 40, en el antiguo mercado, pero ahora pagarían casi los $85, según dijo una comerciante a Diario Co Latino. Eso sí, reconocen que el nuevo mercado es sumamente diferente, pues sería más limpio, ordenado y seguro.



Los comerciantes informaron no estar seguros de cómo deben cumplir con el pago del IVA, el cual se pagaría con los nuevos arrendamientos; sin embargo, la dirección está solicitando que se registren en Hacienda. Existen negocios que no podrán acoplarse tanto para registrarse en Hacienda como para pagar el local, ya que por ejemplo, los vendedores de refrescos o pan francés, así como otros negocios, sus ingresos no son lo suficientemente altos para cubrir los costos.

Una de las comerciantes, que no quiso ser identificada, señaló que no saben a ciencia cierta cuándo podría funcionar el mercado para la población. “No tenemos fecha asegurada, yo creo que vamos a estar entrando como en enero (2026)”, dijo. Señaló que por dentro, el mercado aún no está terminado, pues hacen falta pasamanos para los balcones y escaleras así como una posible polarización de los vidrios externos.

Hasta el momento, la Dirección de Mercados Nacionales en sus redes sociales informa que continúa el proceso de asignación en el Mercado San Miguelito y los otro cuatro que se inauguraron el pasado 26 de septiembre.

