Mercado San Miguelito abre sus puertas al público

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Este fin de semana se abrió al público oficialmente el mercado San Miguelito, inaugurado a finales de agosto de este año. El inmueble cuenta con más de mil locales y tuvo una inversión de $34 millones.

Luego que el centro de abastos fue cerrado en septiembre de 2021 debido a un incendio y que afectó a más de 300 vendedores, este sábado y domingo tuvo actividad nuevamente para que los salvadoreños pudieran realizar sus compras.

Los salvadoreños podrán comprar en este mercado, cuyo costo de inversión asciende a los $34 millones con un área de 45,000 metros cuadrados en cuatro niveles y una terraza. Cuenta con un área de flores, frutas y verduras, granos básicos, bazares, artesanías, área de lácteos, así como pupuserías y tortillerías, además de puestos de comida a la vista.

Muchos salvadoreños llegaron estos dos días para inspeccionar el nuevo mercado y hacer una que otra compra; muchos aprovecharon para tomar fotografías o disfrutar de las atracciones que la Dirección de Mercados Nacionales preparó en el marco de la apertura al público.

La inauguración ocurre en medio de incertidumbre entre los mismos comerciantes ya que el precio por el alquiler de los locales ha aumentado significativamente, a pesar que el presidente Bukele aseguró que los comerciantes pagarían lo mismo que cancelaban en el antiguo mercado. También, los comerciantes ingresaron con las dudas sobre cómo deben cumplir con el pago del IVA.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...