CONADESA construye un Plan Nacional de Salud

La Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño (CONADESA) realizó un foro-taller para construir un Plan Nacional Multisectorial de Salud. En el taller participaron diversas asociaciones de médicos y sindicatos del sector público que expusieron la situación de salud y reflexionar sobre la misma.

En la Facultad de Economía de la Universidad de El Salvador (UES) CONADESA abrió los micrófonos para que los representantes de diversos sindicatos y asociaciones pudieran exponer la situación que se vive en el sistema de salud, donde denunciaron la falta de medicamentos e insumos para realizar un trabajo eficiente.

Al respecto, el Dr. e integrante de CONADESA, Rafael Aguirre, señaló que esta coordinadora nace de la preocupación en el sistema de salud público con respecto al deterioro y precarización incentivada por un “modelo neoliberal” que busca convertir a la salud en una mercancía.

“Recordemos que por ley constitucional nuestra salud es un derecho y no solamente porque la Constitución lo dice, sino es un derecho humano universal. Toda la población mundial lo establece así, que la salud es un derecho humano, no es una mercancía, no es un privilegio de unos cuantos”, añadió Aguirre.

En el foro participaron diversas organizaciones para documentar las precariedades en el sistema de salud, una de estas es la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (Apredesa), su representante, Evelyn Martínez, dijo que lo que buscan al integrarse a CONADESA es visibilizar su situación y hacer un llamado al MINSAL para atenderlos.

Martínez señaló que los pacientes con insuficiencia renal tienen que esperar hasta siete meses para sus consultas. “Nosotros lo que pedimos es que no nos violen nuestros derechos. Queremos una calidad de vida, ya que estamos en una etapa terminal. Por lo menos, mantenernos estables con nuestros medicamentos al día pero qué triste es llegar al seguro social, pasar la consulta que antes la teníamos cada tres meses, se nos pasó a cuatro meses. Ahora la cita nos las está dejando cada siete meses porque no tenemos un nefrólogo que nos pueda atender”.

Martínez sostuvo que “se ha recargado bastante las consultas externas por falta de los nefrólogos”, de hecho, un rotativo informó esta semana que solo hay 70 nefrólogos para 52 mil pacientes renales en El Salvador. Además de ello, en algunos centros de salud, informó Martínez, las mismas enfermeras han tenido que comprar algunos insumos para realizarle el tratamiento al paciente.

En ese marco, las organizaciones realizaron el foro para construir el Plan Nacional Multisectorial de Salud; el objetivo, según explicó el Dr. Aguirre es diseñar las políticas de salud para poderlo presentar ante el gobierno y ante la población.

“En el camino de la prevención tenemos que tratar las enfermedades y darles el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Y eso es lo que nos vienen a decir nuestros pacientes en esta mañana, que quieren la mejor atención, quieren los mejores insumos médicos, quieren los mejores medicamentos, y que todos podamos trabajar en conjunto para que ellos salgan adelante de su enfermedad”, añadió Aguirre.

“El Salvador no es un Call Center”

Sobre la aplicación «Doctor SV», lanzada por el Gobierno el pasado jueves; Aguirre informó que «es un relanzamiento de lo que ya teníamos. El ISSS tiene más de 15 años de estar trabajando en telemedicina, no es algo nuevo. El plus es con respecto a la Inteligencia artificial, pero aún está en desarrollo”, añadió Aguirre.

“Hablando de medicina realmente, la Inteligencia Artificial ha demostrado tener cierta eficacia en preguntas de cajón; preguntas ya preformuladas, con respuestas ya preformuladas, que lo único que hace, es de forma digital, averiguar cuál es la respuesta y punto”, sostuvo.

A juicio de Aguirre, no se puede poner la esperanza en algo “que ya veníamos practicando”. La realidad en el sistema de salud, explicó el profesional, es el incremento de la diabetes, de la presión arterial, de enfermedades renales y de todos los procesos de salud”.

Según se dijo en la cadena nacional serán aproximadamente “mil médicos” los que atenderán en la aplicación; sin embargo, este dato no se reforzó a lo largo de la cadena, solamente se dijo una vez.

Al respecto, Aguirre sostuvo que esos mil médicos “deberían de estar en las unidades de salud, en las unidades médicas o en los ecos que se han cerrado y no detrás de una pantalla atendiendo como que un Call Center”.

Es de contextualizar que, el “nuevo” sistema de salud, a través de la App estaría en funcionamiento las 24 horas del día, con citas virtuales.

“Este país no es un Call Center, este país necesita médicos atendiendo a la población con todas esas herramientas que como médicos necesitamos para dar buenos diagnósticos, una buena atención” concluyó Aguirre.

