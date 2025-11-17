La plática entre un banquero, un informático y un experto en redes sociales transmitida en cadena

El jueves por la noche, los salvadoreños tuvieron que soportar hora y media la conversación entre el presidente Nayib Bukele, experto en redes sociales, el gerente de desarrollo social y humano del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Pablo Bartol, banquero, y Guy Nae, director de Google Cloud para el Sector Público en América Latina, el informático, quienes hablaron de medicina, cual expertos en “medicina preventiva”.

La conversación, previamente grabada, fue transmitida por cadena de radio y televisión. El objetivo era el lanzamiento de la “Doctor SV”, una app o programa que será utilizado para la atención médica en línea.

De entrada, hay que decir que la utilización de las herramientas tecnológicas como auxiliares para consultas de enfermedades menores no es mala, que la utilización de la inteligencia artificial tampoco, siempre y cuando atrás de todo haya un humano, en este caso un médico, tal como se hizo durante la pandemia de Covid-19.

En el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), desde hace 15 años, se trabajaba con la telemedicina, lo cual, no es cierto, como lo dijo el presidente Bukele, que es primera vez que se hará uso de una herramienta para la tele consulta.

Es más criticable, el abuso a las audiencias al someterla hora y media a una cadena innecesaria. Quince minutos, por ejemplo, habrían sido suficientes para dar a conocer el nuevo sistema de salud.

También es criticable que un banquero y un informático hablaran del modelo de atención primaria, cual expertos, y que la APP es justamente eso. Lo más grave es que el banquero se atreviera a calificar la atención tradicional, es decir, la relación paciente médico en las comunidades, en las unidades de salud, en las clínicas comunitarias y hospitales como “aburrida”.

Es lamentable también, que entre los “convidados de piedra” no estuvieran las autoridades de salud, lo que deja el mensaje que estos profesionales no son necesarios, como si ser experto en informática es lo más importante.

Criticable es también el proceso de privatización que inicia con este sistema, pues los medicamentos recetados por el médico o la AI, así como los exámenes serán despachados en farmacias y laboratorios privados.

“Además de una atención médica, y un diagnóstico oportuno, los salvadoreños que utilicen la App tendrán acceso gratuito a medicamentos en más de 350 farmacias, más de 75 laboratorios clínicos y más de 35 centros de imágenes”, dijeron en la cadena de radio y televisión.

“Con este programa de Telemedicina, se ratifica que la fusión del Ministerio de Salud y el Seguro Social continúa tal cual como lo habíamos denunciado, y el otro aspecto es la privatización de los servicios de salud, porque los medicamentos, insumos médicos, exámenes y pruebas de imágenes van para laboratorios privados, serán a precios caros y están costando mucho más de lo que costaría si la institución los comprara”, manifestó el médico y dirigente del SIMETRISSS, Rafael Aguirre.

Aguirre consideró que la Telemedicina es una buena herramienta, la cual puede ser utilizada exclusivamente para educación y atención del paciente crónico, quien no amerita una evaluación física. Por ejemplo, en casos de gripes o diarreas leves en pacientes inmunocomprometidos y que no tienen mayores sintomatologías.

El presidente Bukele debió informar cuánto le costará esta inversión al erario público, y cuánto tiene de presupuesto para los pagos de medicamentos y usos de laboratorios privados.

Es curioso, también, que la gran inversión en la APP “DoctorSV”, que seguramente estará en reserva, jamás lo sepamos, y que este sistema, modelo o programa se destine en su primera fase para los jóvenes, es decir, los que no se enferman, cuando debió ir dirigida, como dicen los expertos de SIMETRISSS y del Colegio Médico, a personas de edad avanzada, los que requieren de atención continua por sus enfermedades crónicas, que cuyo tratamiento puede ser atendido por la telemedicina.

