Izquierdista Jara y ultraderechista Kast pasan a segunda vuelta por la Presidencia de Chile

SANTIAGO/Xinhua/Prensa Latina

La candidata izquierdista y oficialista, Jeannette Jara, pasó hoy a segunda vuelta con la primera preferencia en las elecciones presidenciales en Chile, seguida por el abanderado ultraderechista, José Antonio Kast, quienes disputarán un repechaje el 14 de diciembre próximo.

De acuerdo con cifras preliminares del Servicio Electoral (Servel) de Chile, la militante comunista y exministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannete Jara, obtuvo el 26,58 por ciento de los votos, frente al 24,32 por ciento del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, con el 52,39 por ciento de las papeletas escrutadas.

Los centros receptores de votos de Chile comenzaron a cerrar sus puertas a las 18:00 (hora local), tras una jornada caracterizada por una gran afluencia de electores y sin que haya reportes de incidentes graves.

Unos 15,7 millones de ciudadanos fueron convocados para elegir al próximo gobernante, renovar los 155 escaños de la Cámara de Diputados y 23 de los 50 senadores.

Estos fueron los primeros comicios presidenciales con carácter obligatorio y se establecieron multas de entre 35 y 105 dólares para quienes se ausentaron sin ninguna de las justificaciones previstas por la ley.

De acuerdo con los informes del Cuerpo de Carabineros, cerca de 300 mil personas reportaron encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación, una de las razones válidas para no sufragar.

El evento también se realizó en varios países donde hay presencia significativa de chilenos, si bien allí la asistencia fue voluntaria y solo pudieron sufragar para definir al nuevo inquilino de La Moneda.

Durante este domingo algunos colegios electorales presentaron demoras de hasta 30 o 40 minutos en el proceso, debido a la nutrida presencia de personas en medio de altas temperaturas en diversos puntos del territorio nacional, incluida esta capital.

Varias mesas continuaron trabajando luego de la hora oficial del cierre, debido a que había ciudadanos esperando para ejercer su derecho al voto.

