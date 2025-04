Comerciantes podrían ser enviados a casa por remodelación de calle en los alrededores del Mercado San Miguelito

Redacción Nacionales

Muchos de los comerciantes en los alrededores del Mercado San Miguelito, en San Salvador, se encuentran preocupados, ya que las autoridades pretenden remodelar las calles en los alrededores, para ello tendrían que desalojar a los comerciantes con puestos provisionales. Una de las opciones que les ha brindado la comuna es “irse a la casa”, según comentaron los mismos comerciantes.

A ello se le suma la falta de información por los nuevos puestos que serán entregados del nuevo inmueble que casi finaliza.

Es de recordar que el 22 de septiembre de 2021 se registró un incendio en el Mercado San Miguelito, que dejó a más de 500 comerciantes afectados debido a las llamas que consumieron sus puestos de trabajo.

A raíz del incendio, la Alcaldía de San Salvador inició la construcción del Mercado, en el mismo lugar, para reubicar posteriormente a todos los vendedores que resultaron afectados. Han pasado tres años y medio y el proyecto ya se encuentra en una etapa final; sin embargo, por parte de las autoridades no ha informado de forma oficial cómo será el traslado de los vendedores.

Un medio de comunicación local informó la tarde del viernes, que la comuna capitalina realizaba una reunión informativa con vendedores del Mercado San Miguelito; esto, luego de varios meses sin sostener pláticas. Según dijo el rotativo, los comerciantes esperaban que se les diera a conocer sobre las fechas de traslado hacia el nuevo mercado y los costos que tendrían.

Al respecto, Diario Co Latino hizo un recorrido este domingo por los alrededores del mercado para conocer de lo que se trató en la reunión.

Se pudo observar que las láminas que cercaban la construcción del Mercado San Miguelito, algunas han sido retiradas, por lo que ahora es posible ver desde la vía pública el acabado del inmueble y algunas partes de su interior.

Los comerciantes informaron a Diario Co Latino que en la reunión del viernes se les notificó que las calles en los alrededores del mercado serán trabajadas, es decir, las remodelarán con asfalto, por ello, los vendedores que se ubican en la zona de la 2 Avenida Norte deben moverse a la 21 Calle Oriente o sino “irse a la casa”, a la espera que les asignen un puesto dentro del nuevo mercado

Lilian Martínez, una comerciante de frutas y verduras de la cuadra afectada dijo que está de acuerdo con la reubicación para que el mercado se pueda terminar y lo entreguen. “Pero él (Irving Rodríguez, jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público de la alcaldía) dijo que unos se podían ir a sus casas. No nos podemos ir a la casa porque nosotros vivimos del día a día que vendemos aquí”, comentó la comerciante.

Afirmó tener deudas que pagar y sacar la mercadería, por lo que no es factible irse a su hogar a la espera de que le asignen un nuevo local. “Y él dijo, se va a su casa. En ningún momento dijo, -mire, le vamos a dar aunque sea un bono, o qué sé yo, algo, pues”, lamentó la comerciante.

“Él (Rodríguez) dijo que nos podíamos ir a la casa para no estar ahí comiendo polvo cuando reparen esto. Pero nadie estuvo de acuerdo porque nosotros tenemos gastos y tenemos deudas”, agregó Martínez.

Según Martínez, una de las opciones que se planteó fue trasladarse a la 21 Calle Oriente. “El espacio (allí) es bien reducido”, dijo.

Sobre la información de puestos y costos de alquiler, la comerciante dijo desconocer cómo sería el proceso, lo que sí tiene claro es que “tenemos el derecho” de obtener un puesto, ya que ellos estaban ahí mucho antes de que ocurriera el incendio. Las autoridades municipales no han brindado una fecha de entrega del mercado y tampoco sobre el alquiler de los puestos.

Otra comerciante que prefirió no ser identificada confirmó que la comuna capitalina busca desalojarlos para arregla las calles. “Esperamos que nos den una solución, porque no podemos estar dos-tres meses o no se sabe cuántos meses más en la casa. Y pues mañana (hoy), tenemos la reunión a la 1:30 p.m. y a ver qué solución nos dan”.

Irse a sus viviendas, mientras esperan que entreguen el mercado les afectaría “demasiado”, ya que de las ganancias de su comercio de medicinas “paga vivienda, gastos diarios, el sustento de la comida, tenemos hijos y así, o sea, sí afecta bastante”.

Los comerciantes piden que no los quiten o que les brinden una solución, “porque no podemos estar en la casa sin hacer nada. Nosotros dependemos y vivimos del mercado”, puntualizó.

Según la parte oficial, el nuevo mercado San Miguelito tendría aproximadamente 1,000 puestos, específicamente para los comerciantes que fueron afectados en el incendio de 2021. Los comerciantes dijeron desconocer si el nuevo mercado sería administrado por la comuna o por una nueva entidad gubernamental, ya que es de recordar que, en la Asamblea Legislativa se discutirá la creación de la Dirección Nacional de Mercados, una entidad del Gobierno Central para administrar los mercados a escala nacional.

El nuevo mercado San Miguelito tendrá cuatro niveles, en cada uno de estos se conservaría los rubros que caracterizan al anterior mercado San Miguelito, los cuales son: floristerías, bazares, medicinas, especias, carnes, cocinas, lácteos, salones de belleza, entre otros.

Muchos de los comerciantes en los alrededores del mercado opinan que es necesario que les brinde un puesto dentro del nuevo mercado, pero que sea accesible para ellos, es decir, que puedan pagarlo mensualmente.

