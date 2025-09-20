Martin Extea respalda protección internacional para Ivania Cruz y Rudy Joya 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ante la creciente persecución del gobierno de Nayib Bukele, Martin Etxea, espacio de acogida para personas migrantes y defensoras de derechos humanos, respalda la protección internacional para los abogados de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, Rudy Joya e Ivania Cruz, quienes permanecen exiliados en España.

Un juzgado de la Audiencia Nacional frenó la orden de detención decretada por las autoridades El Salvador contra los abogados, ambos han sufrido un aviso de detención internacional acusados de “agrupación ilícita”.

La Audiencia Nacional ha respaldado las medidas de protección internacional para los dos solicitantes de asilo, tras presentarse en la comisaría voluntariamente los primeros días de septiembre.

La abogada, defensora de derechos humanos y vocera de UNIDEHC, Ivania Cruz, denunció que esta es una muestra más de la violación sistemática a los derechos humanos del gobierno de Bukele en El Salvador”, bajo el estado de excepción desde hace tres años con la excusa de la guerra contra las pandillas.

“Todo responde a un montaje por parte de Bukele, con el objetivo de extraditarnos y condenarnos a la cárcel de por vida a las personas que hemos trabajado por los derechos humanos desde el país. UNIDEHC es una de las pocas entidades que ofrecían respaldo legal a las personas detenidas de manera irregular por parte del gobierno”, señaló Cruz.

Sobre los dos abogados pesa una orden de detención internacional (INTERPOL) por supuestamente pertenecer a una “organización criminal”, junto a otros 25 líderes comunitarios, por el trabajo en la defensa de las personas detenidas durante el régimen de excepción y por el apoyo a las comunidades desalojadas de manera irregular por los intereses empresariales sobre sus territorios.

“Bukele no permite espacios de oposición en el país y persigue como si fueran pandilleros tanto a líderes sociales como a juristas y defensores de derechos humanos”, reprochó la vocera de UNIDEHC.

Tanto Cruz como Joya exigieron que sea liberado el defensor de derechos humanos portavoz de UNIDEHC, Fidel Zavala, quien permanece en prisión tras denunciar torturas en anteriores detenciones, su vida corre peligro al ser destinado al mismo penal del que denunció torturas, “en el país, no hay garantías para nadie que oponga resistencia a Bukele, denuncie su corrupción y violaciones”, enfatizaron.

Martin Etxea agradeció la rápida coordinación ante estos hechos de la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Gobierno Vasco como del equipo jurídico de ZEHAR Errefuxiatuekin, la Coordinadora de ONGD de Euskadi y Amnistía Internacional.

Es necesario mantener un respaldo institucional sólido al proyecto de Martin Etxea, con sede en Gallarta (Bizkaia), así como de todo el tejido asociativo, que se ha demostrado ahora.

