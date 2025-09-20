MARN prevé lluvias para este sábado 

Redacción Nacionales

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que para este sábado continuarán las lluvias dispersas y tormentas aisladas.

Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado sobre la zona costera, zona nororiental y cordillera volcánica, con probabilidad de lluvias aisladas en los tramos Apaneca–Ilamatepec y del Bálsamo. Además, se prevé probabilidad baja de lluvias puntuales en la costa central y oriental en primeras horas de la mañana. En el resto del país, en cielo se prevé poco nublado.

Por la tarde, el cielo se presentará nublado sobre la cordillera volcánica, con lluvias dispersas que, a mediados de la tarde, se desplazarán hacia el noreste, sobre los valles interiores y la zona norte. Esto generará periodos de lluvia en el AMSS, Santa Ana y sectores aledaños.

Por la noche, se mantendrán lluvias dispersas en sectores de valles interiores y la zona norte, disminuyendo de forma gradual. El viento del suroeste, entre 10 y 20 km/h. El Ambiente estará cálido durante el día, fresco al final de la noche y en la madrugada.

Las condiciones atmosféricas, según el MARN, es por la cercanía de la Zona de Convergencia Intertropical favorece el ingreso de humedad desde el Pacífico, lo que propicia acumulación de humedad en zonas altas y la formación de lluvias sobre el territorio.