Transferencia internacional: cómo realizarla de forma segura y económica

Realizar una transferencia internacional se ha convertido en una práctica cotidiana para muchas personas. Ya sea para enviar apoyo a familiares que viven fuera, pagar servicios en el extranjero o cobrar por trabajos internacionales, esta acción es cada vez más común en la vida diaria.

¿Qué es una transferencia internacional?

Una transferencia internacional es una operación bancaria que permite enviar dinero de un país a otro. Este proceso puede realizarse a través de bancos tradicionales o mediante plataformas digitales especializadas, también conocidas como fintech.

Es importante contar con la información correcta del destinatario y conocer bien cuáles son los datos de tu cuenta para poder enviar y recibir dinero. También debes familiarizarte con siglas como: Swift, Wire y ACH.

SWIFT: identificador para transferencias internacionales.

identificador para transferencias internacionales. Wire: transferencia bancaria (nacional o internacional), rápida y costosa.

transferencia bancaria (nacional o internacional), rápida y costosa. ACH: transferencias internas en EE. UU., más baratas pero más lentas.

Transferencias a través de fintech

La gran mayoría de las fintechs cuenta con una aplicación móvil que facilita las cosas. Se han consolidado como una de las opciones más populares para realizar este tipo de transferencias debido a su rapidez, accesibilidad y bajos costos.

Ventajas de las aplicaciones móviles para transferencias internacionales

Rapidez: las transferencias a través de aplicaciones móviles suelen ser instantáneas o se procesan en minutos, lo que es ideal si necesitas que el dinero llegue rápidamente al destinatario. Comisiones bajas: comparado con los bancos tradicionales, las aplicaciones móviles suelen ofrecer tarifas mucho más bajas, lo que permite ahorrar en cada transferencia, especialmente si se realizan con frecuencia. Facilidad de uso: usar una aplicación móvil para hacer una transferencia internacional es sencillo. En pocos segundos puedes ingresar los datos del destinatario, el monto y el método de pago, todo desde tu teléfono. Disponibilidad 24/7: A diferencia de los bancos tradicionales, las aplicaciones móviles están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que brinda flexibilidad para realizar transacciones en cualquier momento, sin importar la zona horaria. Seguridad: aunque siempre es importante elegir plataformas confiables, muchas aplicaciones móviles cuentan con múltiples capas de seguridad, como autenticación de dos factores, para proteger tus datos y transacciones. Asegúrate de que estén reguladas correctamente dentro de tu país.

Transferencias bancarias tradicionales

Una transferencia bancaria internacional, en las instituciones tradicionales, sigue siendo una opción válida. Sin embargo, este método, a pesar de ser seguro, suele implicar costos más altos y tiempos de espera más largos.

Características de las transferencias bancarias tradicionales

Comisiones elevadas: los bancos tradicionales suelen cobrar comisiones más altas que las aplicaciones móviles, lo que puede hacer que este método no sea el más económico. Tiempos largos: las transferencias bancarias pueden tardar entre 1 y 5 días hábiles dependiendo de los intermediarios involucrados y de las zonas horarias de los países. Seguridad: a pesar de los costos, las transferencias bancarias siguen siendo una de las formas más seguras de enviar dinero, ya que están reguladas por las autoridades financieras.

Aunque las transferencias bancarias tradicionales siguen siendo una opción segura, las tarifas más altas y los tiempos de espera más largos las hacen menos atractivas frente a las opciones más rápidas y económicas.

¿Cuánto tarda una transferencia internacional?

Las transferencias bancarias internacionales pueden demorar tan solo unos minutos o dos días hábiles. Esto depende de factores como:

País de destino

Método de envío

Horario en que se realice la operación

Los envíos a países de Latinoamérica suelen ser muy rápidos, en algunos casos menos de 24 horas, mientras que las transferencias a Europa pueden demorar entre 1 y 2 días. Algunas plataformas permiten enviar dinero de manera instantánea si se realiza entre usuarios de la misma aplicación.

Cómo hacer una transferencia internacional

El paso a paso dentro de las fintechs que tienen una aplicación móvil es bastante similar. Por lo general hay que hacer lo siguiente:

Selecciona la plataforma: crea una cuenta donde consideres que brinden un mejor servicio. Compara diferentes opciones en cuanto a comisiones, tiempos de transferencia y métodos de recepción. Reunir la información del destinatario: asegúrate de contar con todos los datos necesarios, como nombre completo, número de cuenta y códigos correspondientes. Iniciar la transferencia: sigue las instrucciones del servicio elegido para completar la operación.

Con estos pasos, solo queda verificar que el destinatario haya recibido el dinero en el tiempo estimado. Trata de priorizar aquellas plataformas que brinden mejor experiencia y permitan enviar dinero a mayor cantidad de países (algunas permiten envíos a más de 70).

Las transferencias internacionales han evolucionado significativamente gracias a las opciones digitales disponibles en el mercado. Las fintechs se destacan por su rapidez, costos bajos y facilidad de uso.

Por último, recuerda comparar comisiones, seguridad y facilidad de uso entre las distintas aplicaciones, antes de realizar una transferencia internacional.

