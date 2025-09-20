FGR y policía ejecutan capturas en Sonsonate contra la MS-13

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron la madrugada de este viernes, la operación denominada “Perseo”, con la cual hicieron efectivas 57 órdenes de captura en contra de personas que presuntamente cometieron diferentes delitos y mantenían en zozobra a la población.

Entre los detenidos se encuentran 50 adultos y 7 menores de edad, algunos de ellos supuestamente son miembros de las clicas Nahuizalco Criminal Locos Salvatruchos y Acajutla Locos Salvatruchos, de la Mara Salvatrucha (MS-13), con rangos de homeboys o colaboradores, informó la FGR en sus redes sociales.

El ministerio público fisca dijo que esta investigación inició en abril de 2024, cuando se identificó a Ronald Humberto Ramos Salama como cabecilla de esta estructura y encargado de la zona donde operaba la clica Nahuizalco Criminal Locos Salvatruchos. “Se ha determinado que los detenidos se encargaban de alimentar y brindar servicios a pandilleros que se encontraban escondidos en las montañas huyendo del régimen de excepción”, comentó.

El régimen de excepción inició el 27 de marzo de 2022 luego de un repunte de los homicidios que desembocó en la detención de más de 89 mil presuntos pandilleros. Hasta la fecha la medida sigue vigente.

En la operación, también capturaron a Roxana Yamileth Jaco y a Rina del Carmen Ventura, quienes pretendían vender y distribuir droga, utilizando sus contactos al interior de la MS. Durante el operativo se realizaron 28 allanamientos en distintos puntos de Acajutla, San Antonio del Monte y Nahuizalco, departamento de Sonsonate.

Algunos de los capturados fueron identificados como: Eliezer Vladimir Cortez Esquina, Rina del Carmen Ventura, José Mario Ramírez Rafael, Kevin Alonso Zelada Benavides, Rene Alberto Cerrato Roxana Yamileth Jaco, Edwin Giovanni Esquina Cortez, José Israel Rivera Canizales, José Santos Zacapa, Jaime Alberto Jiménez Patriz, Milton Danilo Torres Renderos, Melvin Edgardo Najo Kevin, Douglas Pérez Pian, Rodrigo Alberto Flores Aguilar.

Estas personas serán presentadas ante los juzgados correspondientes en las próximas horas para ser procesados por agrupaciones ilícitas, actos preparatorios, proposición conspiración y asociaciones delictivas.

La FGR no informó sobre incautación de drogas, teléfonos celulares o dinero en efectivo, elementos que son comunes en este tipo de operativos.

