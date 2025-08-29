Otro mes cívico estará bajo régimen de excepción

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Salvador tendrá otro mes cívico bajo el régimen de excepción, luego que la Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la cuadragésima segunda prórroga a la medida estatal vigente desde marzo de 2022.

Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una extensión más del régimen de excepción, que mantiene suspendidos los derechos fundamentales de los salvadoreños: suspensión a ser informados de su detención y a asistencia de defensa técnica, suspensión de la detención provisional de 72 horas y suspensión de la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

Los parlamentarios avalaron la prórroga número 42 de esta medida que, según el oficialismo y el mismo Gobierno, ha ayudado a desintegrar los grupos criminales, que por años mantuvieron a la población salvadoreña viviendo con temor. La normativa quedará vigente durante 30 días, por lo que entrará en vigencia el 3 de septiembre y caducará el 2 de octubre del año en curso.

En lo que va de este 2025, el pleno legislativo ha respaldado al Ejecutivo en nueve ocasiones y de acuerdo a los reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) en este año ya se suman 200 días sin asesinatos a causa de la violencia.

El parlamentario de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, señaló que “el régimen de excepción ha sido el instrumento legal que más vida ha resguardado en el país. Estamos cerca de cumplir los mil días de que no se registran asesinatos, días en los que ninguna madre ha perdido a algún hijo en manos de los pandilleros”.

El régimen de excepción fue aplicado por las instituciones de seguridad, por primera vez en marzo de 2022, a raíz de diversos ataques que las pandillas hicieron en esa ocasión, lo cual, se demostró a través de investigaciones periodísticas, que surgió luego de la finalización de las presuntas negociaciones entre el Gobierno de Bukele y las pandillas.

El régimen de excepción ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con las pandillas. Incluso, organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado torturas y malos tratos dentro de las cárceles en su mayoría con personas sin vínculos con pandillas.

En las cárceles también se han registrado más de 400 muertes en lo que va del régimen de excepción, según lo informa Socorro Jurídico Humanitario. La medida también ha sido utilizada para perseguir a opositores y críticos del Gobierno.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...