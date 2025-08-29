Oficialismo no apoya solicitud de Villatoro para derogar reelección presidencial indefinida

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, propuso modificar la Constitución de la República para que se restablezca la forma y sistema de Gobierno. Reformas que fueron realizadas por Nuevas Ideas el pasado 31 de julio para avalar la reelección presidencial indefinida. La propuesta alcanzó tres firmas; pero se requerían de 10 para conocerla.

Es de recordar que el 31 de julio de este año, un día antes de vacaciones y en menos de 12 horas, Nuevas Ideas modificó la Carta Magna para que el periodo presidencial sea de 6 años, que la reelección presidencial sea indefinida y que se elimine la segunda vuelta en las elecciones presidencial.

En ese sentido, la legisladora, Marcela Villatoro propuso en el pleno derogar dichas reformas, presentó la propuesta por escrito y pidió la firma de los legisladores. Ya que, para hacer cambios, se requieren de al menos 10 firmas para que entre formalmente a la Asamblea para su estudio. Únicamente tuvo las firmas de sus colegas Claudia Ortiz (VAMOS) y Francisco Lira (ARENA).

“Quiero meter a esta sesión plenaria una modificación de agenda. Ustedes quieren que nosotros amanezcamos con un derecho y que en la noche ya no exista. Por esa falta de respeto que tienen a la Constitución que la cambian a su antojo. (…) Un tema que es contrario a lo que establece nuestra Constitución y la alternancia en el poder y es por eso que como grupo parlamentario queremos presentar que se derogue esa reforma constitucional”, planteó Villatoro.

Villatoro pidió al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, que se conociera en la misma sesión plenaria. Castro le respondió que, para introducir la pieza, se necesitaría de 10 firmas.

Villatoro presentó un acuerdo de reforma constitucional para que los demás legisladores pudieran dar sus firmas. “Ya tenemos nuestras firmas, quiero ver si alguien más nos quiere acompañar. El tema está sobre la mesa, el que quiera acompañar que acompañe porque legalmente y constitucionalmente así son las cosas”.

La diputada Claudia Ortiz también firmó la solicitud de Marcela Villatoro. “Quiero manifestar que la colega diputada de ARENA cuenta con mi firma, estoy lista para firmar la solicitud de iniciativa de reforma constitucional para derogar las ilegítimas reformas que ustedes (Nuevas Ideas) aprobaron”.

Villatoro hizo un llamado a otros diputados para “ser valientes” y brindar su firma, pero no hubo apoyo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...