PNC rectifica y califica de homicidio lo que primero consideró como suicidio

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La policía difundió en horas de la tarde del jueves la muerte de una mujer como suicidio, pero luego de las investigaciones rectificó y lo calificó como homicidio, y reportó además la captura del presunto responsable.

La escena del crimen indicaba que se trataba de suicidio o al menos así lo quería parecer la pareja de la víctima, autor del hecho, según la corporación policial. “Después de analizar los resultados de las evidencias, rectificamos que se trata de un homicidio. El trabajo de investigación indica que la pareja de la víctima le disparó en la cabeza e intentó montar una escena de suicidio”, sostuvo la PNC en sus redes sociales.

El presunto responsable es José Rigoberto Beliz Trigueros, de 57 años de edad, quien fue capturado el mismo jueves. Este sujeto tiene antecedentes por lesiones, además, testigos aseguraron que la víctima sufría de violencia física, detalló la institución policial.

El hecho sucedió en Comasagua, La Libertad Sur. El sospechoso será remitido a los tribunales de justicia por “homicidio”, señaló la PNC, más no por feminicidio. Hasta el cierre de esta nota, no se informó el motivo por el cual el sujeto habría cometido el crimen.

Según los datos de la Policía Nacional Civil, en El Salvador se han registrado 41 homicidios desde el primero de enero hasta el 31 de agosto de 2025. Día con día, la institución policial informa sobre los días con cero homicidios y cuando se reporta alguno lo informa en la fecha. Sin embargo, el registro no incluye el asesinato de pandilleros que la institución policial ejecuta cuando se enfrentan a estas estructuras terroristas.

El mes de septiembre de este año, la PNC contabiliza al menos 7 homicidios a escala nacional. El anterior al reportado este jueves, sucedió el 15 de septiembre, cuando el Gobierno celebraba la “independencia de El Salvador” y el “modelo salvadoreño”.

En horas de la mañana de este 15 de septiembre, la PNC reportó un homicidio en Acajutla, Sonsonate Oeste. La víctima fue un ebrio consuetudinario de la zona quien tenía una lesión en el cuello. Por este hecho, también se detuvieron a los presuntos responsables.

La mayoría de los homicidios según lo informa la misma institución es cometido por la pareja sentimental de la víctima o por personas que han compartido bebidas embriagantes y luego discuten que desemboca a una escena violenta.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...