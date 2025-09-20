Hospital Rosales traslada consulta de varias especialidades a COOPEFA

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Debido al cierre del Hospital Rosales por reconstrucción de la infraestructura, gran parte de las especialidades de la consulta externa del principal centro asistencial de tercer nivel se ha trasladado sin mayor información a la Cooperativa de la Fuerza Armada (COOPEFA).

Gran parte de las especialidades de la consulta externa están en COOPEFA, otras fueron trasladadas a hospitales privados y diversos lugares cercanos al hospital Rosales, sin embargo, sobre este tema no hay ninguna publicación en los canales oficiales del gobierno.

Los pacientes de las especialidades de cardiología, oftalmología, cirugía maxilofacial, gastroenterología, ortopedia, cirugía plástica, cirugía oncológica, cirugía cardiovascular, coloproctología, urología, neurocirugía, psicología y nutrición, son atendidos en COOPEFA, en la colonia General Manuel Arce, San Salvador, en las cercanías del parque de Pelotas.

Mientras el área de otorrinolaringología está en el hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla, La Libertad; hematología y oncología se atienden en el Hospital Central; medicina interna, endocrinología, dermatología, infectología, reumatología, neurofisiología y cuidados paliativos, en el hospital Paravida, sobre la 13 avenida Sur, San Salvador, y nefrología, en el hospital de Especialidades Rosales.

Los pacientes que asisten al hospital Rosales y llegan a tempranas horas encuentran cerradas las puertas, algunas personas de forma improvisada orientan a la población sobre las rutas de autobuses que debe abordar o la forma de llegar al lugar donde les corresponde la consulta, mientras el ministro de Salud o las autoridades del hospital no han dado detalles sobre el tema.

“Llevé a mi abuela, a la torre COOPEFA, donde movieron varias especialidades del Rosales, desde ya es una mala

organización, fue un traslado improvisado para que la gente no diga nada, la transportan en microbús desde El Rosales, ojo no hay mucho y es suerte si encuentras un microbús, pero allá dejan a las personas, ya no regresan por ellos, había personas de la tercera edad que eran las 3 de la tarde y aun esperaban transporte desde las 10 AM, pésima organización”, publicó un ciudadano en redes sociales.

Mientras en el hospital Rosales reina la incertidumbre en un ambiente de improvisación, los pacientes y enfermos más pobres del país deben hacerse de más “paciencia”, para afrontar la ineptitud del sistema de salud por parte del gobierno a quien le interesa más lo cosmético que lo funcional.

Durante la noche del 11 de septiembre, camiones movieron mobiliario e insumos, desde los escombros del antiguo edificio Hospital Rosales al hospital Central, sin embargo, en el lugar no había nada listo, los ascensores estaban en mantenimiento, los quirófanos no tenían aire acondicionado, ni oxígeno; camillas y equipo fueron acumulados para ser ordenados.

Según fuentes del hospital Rosales desde inicios de la segunda semana de septiembre comenzaron a trasladar el equipo que aún quedaba en el antiguo hospital Rosales, pero la noche del jueves desalojaron las instalaciones, y el pasado 12 de septiembre dejó de atender pacientes, sin una programación adecuada. De un día para otro suspendieron las consultas y procedimientos.

