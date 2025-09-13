Caos tras cierre del hospital Rosales 

Compartir

“Hoy se cerró el hospital Rosales, pero también se abrió la puerta a un modelo donde enfermarse tendrá precio, el cobro para las atenciones, sin duda aumentarán después de las elecciones”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El hospital Rosales, antes llamado Hospital Nacional de San Salvador, que desde finales del siglo XIX atendió a miles de personas y fue un centro de formación para estudiantes de medicina, este 11 de septiembre cerró sus puertas a los pacientes. Varios equipos fueron trasladados al Hospital Central. La consulta externa está distribuida en otros hospitales públicos e incluso algunos privados, cuyos edificios han sido arrendados.

Informantes que conversaron con Diario Co Latino manifestaron que, durante la noche del 11 de septiembre, en camiones movieron mobiliario e insumos desde los escombros del antiguo edificio Hospital Rosales al hospital Central, sin embargo, en el Central no hay nada listo, los ascensores están en mantenimiento, los quirófanos no tienen aire acondicionado, ni oxígeno; camillas y equipo fueron acumulados para ser ordenados posteriormente.

“Más de mil empleados están en el limbo, porque no saben aún dónde los van a reubicar. El Hospital Rosales ya no existe, será destruido y nuevamente construido. A todos los pacientes los han sacado para otros hospitales, algunos a hospitales privados que se están alquilando las instalaciones como El Paravida y Bautista. Ni área de emergencia hay”, expresó la fuente que prefirió el anonimato.

La fuente dijo que desde inicios de esta semana comenzaron a trasladar el equipo que aún quedaba en el antiguo hospital Rosales, pero la noche del jueves desalojaron las instalaciones. Desde este 12 de septiembre dejó de atender pacientes, sin una programación adecuada, de un día para otro suspendieron las consultas y procedimientos, dijo.

“Ahora fui con mi madre que tenía programada una endoscopia, la tuvimos que someter a ayuno de 24 horas para el examen, además se le dio a ingerir la toma para limpiar el estómago y hoy que llegamos, sorpresa, ya no existe el hospital Rosales, nos mandaron al Hospital Central, supuestamente ahí le iban a realizar el examen, pero nos dijeron que todo trámite del Hospital Rosales está suspendido hasta nuevo aviso”, publicó una de las tantas personas afectadas.

Los pacientes que este viernes llegaron al hospital Rosales fueron enviados a otros centros asistenciales, algunas personas en especial con dificultades para movilizarse fueron trasladadas en vehículos del Ministerio de Salud.

“Sacaron pacientes de hospitales grandes y los pasaron a otros más pequeños, incluso, algunos fueron dados de alta, un total caos, movieron pacientes de un lado a otro para recibir los pacientes del clausurado Rosales. Por primera vez en la historia del hospital no tenemos emergencia de cirugía, nos trasladaron al Hospital Central, pero no tenemos equipo para trabajar”, recalcó un empleado del hospital.

Desde el 1 de septiembre, en el Hospital Paravida se atiende a los pacientes para consulta de medicina interna, alergología, dermatología, endocrinología, reumatología, neurología, trastornos del movimiento, infectología y neurofisiología.

El Movimiento por la Salud «Dr. Salvador Allende»/ALAMES El Salvador mostró su preocupación por los mensajes cada vez más contradictorios del gobierno salvadoreño relacionado al Hospital Nacional Rosales, ya que todos los rumores como despidos masivos, falta de medicamentos e insumos para aumentar la crisis de salud y las compras corruptas han sido ciertas.

“Ante la falta de Política Nacional de Salud 2024-2029 surgen ocurrencias y fuertes indicios de privatización de la salud. La cereza del pastel será el cobro para las atenciones en el Hospital Nacional Rosales, que sin duda después de las elecciones aumentarán”, señaló.

La organización exigió a las autoridades de Salud aclarar inmediatamente esos mensajes y rumores, pues deben ser desmentidos categóricamente, de lo contrario, el país va directo a la privatización de la salud, donde sólo los que pagan podrán sobrevivir.

Nuevo hospital Rosales

En los últimos días los pacientes del hospital Rosales fueron distribuidos en otros centros. Decenas de médicos renunciaron y muchos trabajadores quedaron sin empleo. El Rosales cerró sus puertas como hospital nacional, pero lo que viene no es una simple remodelación, el nuevo Rosales será administrado por Casa Presidencial y pasará a la “Red Nacional de Hospitales”.

Este cambio marca un antes y un después, porque los servicios a la larga dejarán de ser gratuitos, la salud pública comenzará a desaparecer, y la población deberá pagar por los servicios bajo una disfrazada “ayuda voluntaria”, quienes serán más afectados es la población más pobre que ha hecho uso de este hospital y no cuentan con los recursos económicos para una atención privada.

El nuevo hospital Rosales que está próximo a ser inaugurado no es un hospital para ingresos, sino un edificio de consulta externa con cubículos, mientras el histórico Rosales dejó de funcionar como centro de referencia.

Recientemente, el ministro de Salud, Francisco Alabí, indicó que el nuevo Hospital Rosales tendrá 87 consultorios, 44 salas de procedimientos, clínicas de anticoagulación, de insuficiencia cardiaca, área de rehabilitación pulmonar, área de electrocardiograma, rayos x faciales, urología, cuidados paliativos, y capacidad para brindar 80 hemodiálisis simultáneamente.

Según el funcionario, el personal que labore en el nuevo Rosales únicamente lo hará allí, como lo establece el artículo 30 de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, es decir, a los médicos les está prohibido tener sus clínicas particulares.

“Todo salvadoreño que quiera hacer uso del Hospital Rosales va a poder hacerlo, aunque sea una enfermedad que pertenece al primer nivel de atención, como un resfriado, o una situación muy particular de alguna herida”, aseguró Alabí.

El nuevo hospital Rosales ya no pertenece al sistema nacional de Salud, será manejado por Casa Presidencial y es el emblema de la nueva ley de la Red de Hospitales, estará abierto a todo público, porque se pagará por los servicios, al inicio el cobro será simbólico como Chivo PET, debido a las elecciones de 2027, pero eso gradualmente irá cambiando.

A esta modalidad poco a poco se irán uniendo más hospitales a la Red de Hospitales, de esa manera el sistema de salud cambiará en El Salvador.

Debido a que la ley de Hospitales faculta celebrar convenios entre los distintos miembros del sistema para complementar la atención de la población, podría darse la fusión entre el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Ministerio de Salud y Fosalud, esto permitirá tener acceso a las cotizaciones, lo cual servirá para el pago de casa, salario y alimentación a los médicos extranjeros que trabajarán en el hospital Rosales.

De acuerdo al proyecto original de 2018, el hospital Rosales contemplaba un complejo de 3 torres, la primera para la consulta externa que sería un edificio de 2 pisos en el área del antiguo hospital de Maternidad.

Las Subespecialidades en una torre de 6 pisos en el lugar del Laboratorio Max Bloch, y el edificio de Especialidades ampliado para más servicios. La capacidad proyectada era de 67 consultorios, 712 camas, Unidad de Cuidados Intensivos de última generación.

El préstamo aprobado fue de $170 millones durante el último período presidencial del FMLN, parte de este fondo para la remodelación del Rosales, construcción del nuevo hospital en Nejapa, casas de Espera Materna, clínicas de prevención de enfermedades crónicas, mejora en 350 unidades de salud, obras en el hospital Saldaña, sin embargo, al iniciar el mandato Nayib Bukele, ninguna de esas obras se ha llevado a cabo.

