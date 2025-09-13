Detención para tres extranjeros acusados de tráfico de droga

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador decretó apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra tres hombres de nacionalidad colombiana, acusados del delito de tráfico ilícito.

Según el dictamen de acusación, en marzo de 2023, al suroeste de la bocana El Cordoncillo, miembros de la Fuerza Naval de El Salvador interceptaron una embarcación con tres tripulantes que transportaban varios bultos.

Siguiendo el procedimiento de cadena de custodia, las evidencias fueron transportadas al puerto La Concordia, en el departamento de La Paz, donde especialistas analizaron lo incautado.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que se localizaron 64 bultos con más de mil paquetes de polvo blanquecino. Tras las pruebas de campo, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 1,280 kilogramos, valorados en $32,179,200, motivo por el cual los imputados fueron detenidos.

El juzgado admitió la acusación y las pruebas ofertadas por las partes, y ordenó que el caso pase a la etapa de sentencia para una eventual vista pública, la cual los procesados enfrentarán bajo detención provisional.

Los acusados son: Pedro Javier Rodas Bueno, Yerlin Cáceres Palacios y Segundo Silvio Grueso Araujo.

Condenan a guatemaltecos que fueron declarados rebeldes

En otro caso judicial, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso una condena de cinco años de prisión a los ciudadanos guatemaltecos Jairo Geovani Rivas Galván y Crístofer Renato Rivera, quienes enfrentaron el proceso judicial en calidad de rebeldes, por el delito de conducción de mercadería de dudosa procedencia.

Los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2014, cuando agentes de la Unidad de Delitos Especiales de la Policía Nacional Civil detectaron un vehículo sospechoso sobre el kilómetro 87 de la carretera que de Santa Ana conduce hacia Metapán. Al percatarse de la presencia policial, los imputados se desviaron hacia una calle adyacente que los condujo a una hacienda en Texistepeque, donde abandonaron el vehículo y huyeron.

En el interior de la camioneta se encontraron 21 cajas de cigarrillos de marcas extranjeras (cada caja con 50 paquetes y cada paquete con 10 cajetillas). Los productos carecían de registro sanitario, por lo que no eran aptos para el consumo, y no se presentó documentación que acreditara su procedencia.

Cuando los condenados sean localizados, serán capturados de inmediato para cumplir la sentencia impuesta por el tribunal.

