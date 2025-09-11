Incautan 1.4 toneladas de cocaína valorada en $35 millones

Compartir

La Marina Nacional incautó 1.4 toneladas de cocaína que serían recogidas por estructuras criminales, según informó el presidente de la República, Nayib Bukele en sus redes sociales.

La incautación se habría efectuado a 900 millas náuticas al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque. En la información compartida con las autoridades, no hubo detenciones.

“Nuestra Marina Nacional vuelve a golpear al narcotráfico internacional. A 900 millas náuticas (1,667 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, ubicamos bultos con cocaína flotando en altamar, que serían recogidos posteriormente por estructuras criminales”, comentó Nayib Bukele en redes sociales.

En total, aseguró el mandatario, 1.4 toneladas fueron incautadas, valoradas en $35 millones de dólares. El Estero de Jaltepeque se encuentra entre los departamentos de San Vicente y La Paz, en la zona del pacífico.

Con este nuevo decomiso, ya suman 37.2 toneladas de cocaína incautadas entre 2024 y lo que va de 2025, con un valor estimado de $932.4 millones de dólares. En 2024, el Ministerio de la Defensa Nacional incautó 17.2 toneladas de drogas en aguas salvadoreñas del Pacífico, de las cuales 16.7 correspondían a cocaína.

La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador se pronunció en redes sociales sobre el operativo: “Cada acción exitosa contra redes criminales muestra que hay una sincronía creciente entre socios con objetivos comunes”, dijo.

Condenan a 15 años de cárcel a ecuatorianos

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a los ecuatorianos William Antonio Macías Castro, Rubén Darío Bermello Romero y Ángel Jorge Castro Acosta, tras encontrarlos culpables del delito de tráfico Ilícito en perjuicio de la salud pública.

El 8 de julio de 2024, a las 3:00 p. m., miembros de la Marina Nacional detectaron a 610 millas náuticas al sur de la bocana el Cordoncillo una embarcación tripulada por los tres imputados, quienes al percatarse de las autoridades arrojaron 19 bultos al mar. Posteriormente, los paquetes fueron recuperados y trasladados al puerto La Concordia, en San Luis la Herradura en el departamento de La Paz.

Debido a la distancia recorrida, la embarcación arribó hasta el 18 de julio. En ese lugar se practicó la prueba de campo que confirmó que el contenido correspondía a clorhidrato de cocaína. Un peritaje posterior determinó que el cargamento tenía un peso total de 760 kilos, con un valor estimado de $19,106,400.

