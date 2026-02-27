Detienen a varias personas por comercializar de droga

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las autoridades han detenido a varias personas por la presunta comercialización de drogas en San Salvador. Tres mujeres y un hombre serán procesados por tráfico ilícito de esta sustancia.

La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la detención de Jonathan Arístides Rivas Menjívar por el delito de tráfico ilícito de drogas. La detención del sujeto se dio en la colonia Flor Blanca, distrito de San Salvador, San Salvador Centro.

Según la FGR, esta captura se da luego del allanamiento realizado en 3 propiedades en las que se verificó que Rivas Menjívar almacenaba droga para luego comercializar en diferentes sectores de San Salvador y Chalatenango. Como resultado de los registros, las autoridades decomisaron varias porciones de marihuana, varias porciones de metanfetaminas, un celular, dos balanzas digitales, dinero en efectivo y un vehículo.

El sujeto se movilizaba en la zona de Chalatenango, donde continúan las investigaciones para establecer su conexión. Será remitido por el delito de tráfico ilícito de drogas.

En otro hecho de decomiso de drogas, la Policía Nacional Civil detuvo en la colonia Santa Rita 1, distrito de Ayutuxtepeque, San Salvador Centro, a Amy Paola Alvarado González, de 19 años, a quien se le incautó, dos porciones grandes y una pequeña de marihuana, dinero en efectivo, 1 báscula digital y un celular.

La mujer fue intervenida en horas de la madrugada por un equipo policial que patrullaba la zona al momento que trasladaba la droga. Será remitida por el delito de tráfico ilícito de drogas.

También, las autoridades informaron que, en una cervecería ubicada en San Miguel Centro, capturaron a dos mujeres tras encontrarles porciones de cocaína. Las mujeres fueron identificadas como: Karla Marisol Saravia Umanzor y Sandra Elizabeth Amaya Serán remitidas por tráfico ilícito y posesión y tenencia de drogas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...