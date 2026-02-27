Más de 1,800 despedidos del Rosales siguen sin indemnización

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

El doctor Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), aseguró que la Red Nacional de Hospitales (RNH) tomó posesión del Hospital Rosales desde agosto de 2025, situación que ha dejado en la incertidumbre a más de 1,800 trabajadores despedidos que aún no reciben su indemnización.

“Hoy que acompañamos a los compañeros despedidos del Rosales, en el fatídico 23 de diciembre, nos dimos cuenta de que el hospital había dejado de existir desde agosto de 2025, según la documentación que les entregaron”, afirmó durante el programa El Salvador Patria Querida, conducido por Alex Carcelero.

Aguirre relató que los afectados acudieron a Recursos Humanos del Hospital Rosales para intentar resolver su situación laboral; sin embargo, encontraron negativas a sus peticiones.

“Les dijeron: el Hospital Rosales ya dejó de existir como hospital. Ya no hay administración ni Recursos Humanos del Hospital Rosales. Eso dejó de existir. Ahora se llama Red Nacional de Hospitales, Recursos Humanos de la Red Nacional de Hospitales”, citó.

Según Aguirre, la documentación a la que tuvo acceso SIMETRISSS indica que el Hospital Rosales dejó de existir jurídicamente en el momento en que fue avalada la Ley de la Red Nacional de Hospitales.

“Quienes tomaron la decisión de despedir a esos 1,800 trabajadores del Hospital Nacional Rosales fue la Junta Directiva de la Red Nacional; es decir, la Junta Directiva comandada o puesta por el presidente de la República”, sostuvo.

Ante esta situación, el dirigente sindical cuestionó por qué el presidente Nayib Bukele permitió el despido de más de 1,800 trabajadores y subrayó que es la Junta Directiva de la RNH la que debe rendir cuentas, aunque hasta ahora se desconoce quiénes la integran.

“Aquí hay un embrollo administrativo, porque nadie conoce quiénes son los miembros de la Junta Directiva, pero ya tomaron una decisión: despedir a más de 1,800 trabajadores del antiguo Hospital Rosales. Si no existe una Junta Directiva visible, ¿quién tomó esa decisión?”, planteó.

Denunció que “hay un vacío legal en este momento, porque hasta la fecha no les han entregado ni la papelería ni la documentación que detalle cuánto tiempo trabajaron realmente en el Hospital Rosales, lo que impide calcular con exactitud la indemnización que les corresponde”.

“Tampoco les han entregado el documento que establece la causa del despido y, obviamente, no han recibido la indemnización hasta este momento”, agregó.

Aguirre reveló además que el 80 % de los trabajadores despedidos no desea reincorporarse al Ministerio de Salud y exige el pago completo de su indemnización. “A algunos les decían que la indemnización era de 2,000 dólares; pero si presentaban su retiro voluntario, les ofrecían 11,000 dólares”, relató.

No obstante, denunció que ni a quienes firmaron renuncia voluntaria ni a quienes optaron por la indemnización se les ha efectuado el pago correspondiente y afirmó que la RNH ha realizado inspecciones tanto en el Ministerio de Salud como en el Seguro Social.

“Hoy nos informaron que una comitiva llegó al Hospital Roma, aparentemente del Ministerio de Salud, pero en realidad era la Red Nacional elaborando un diagnóstico situacional”, señaló. “También están realizando inspecciones en el Seguro Social para identificar qué otros inmuebles podrían absorber”, advirtió.

SIMETRISSS aseguró que se mantiene vigilante y a la expectativa para que se respeten los derechos laborales de los trabajadores del sector salud.

“Lo que sucedió en el Hospital Rosales puede ocurrir en cualquier hospital, ya sea del Seguro Social o del Ministerio de Salud. La ley de la Red Nacional los ampara, pero debe ser sometida a la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Sala de lo Constitucional, para su valoración”, indicó.

Asimismo, sostuvo que el mecanismo de fusión entre el Seguro Social y el Ministerio de Salud tiene un carácter privatizador y vulnera derechos laborales.

“Está violentando los derechos de quienes ya trabajamos en el área hospitalaria y también los de quienes podrían incorporarse en el futuro”, concluyó.

