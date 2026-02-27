Detienen a conductor que atropelló a dos peatones en Ahuachapán

Compartir

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Óscar Esaú Rivas Aguirre, responsable de atropellar a dos peatones, quienes murieron al instante en Ahuachapán. Según la institución policial, el accidente ocurrió la madrugada de este jueves en el km 83 de la carretera que de Ahuachapán conduce a Santa Ana, distrito de Atiquizaya, Ahuachapán Norte.

La PNC señaló que, por conducir a una velocidad inadecuada, Rivas Aguirre perdió el control y se salió de la carretera, atropellando a un hombre y a una mujer, quienes estaban en la parada de buses.

Las autoridades indicaron que el conductor cuenta con la licencia de conducir vencida y debe varias infracciones de tránsito. Además, el microbús en el que se transportaba era utilizado para el traslado de pasajeros sin tener los permisos correspondientes. El sujeto será remitido por homicidio culposo.

En otro accidente vial, Comandos de Salvamento informó que tres personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado en el km 41 de la carretera que de San Salvador conduce hacia Santa Ana.

Según la institución, en el percance estuvieron involucrados un pickup y un camión. Socorristas de Comandos de Salvamento y Cruz Verde Salvadoreña brindaron atención prehospitalaria a las víctimas. Uno de los afectados fue trasladado a un centro asistencial, mientras que los otros dos recibieron atención en el lugar y no requirieron traslado.

También, Comandos de Salvamento, sede Antiguo Cuscatlán, atendió un accidente de tránsito en la Calle Pedregal en Ciudad Merliot. El paciente José Manuel García, de 69 años, residente de Santa Tecla, resultó con lesiones leves y fue asistido en el lugar.

Desde el 01 de enero al 25 de febrero de este año, se han reportado 3,746 siniestros viales, un aumento del 31 % con respecto al 2025, donde se registraron 2,864 accidentes. Estos, han dejado a 2,349 lesionados en lo que va de 2026, un aumento del 36 % comparado con los 1,729 registrados en 2025.

Los fallecidos por accidentes de tránsito son 225 en 2026, una cifra mayor a los reportados en 2025, cuando se informó de 166 hasta el 25 de febrero.

La mayoría de estos accidentes han ocurrido en el departamento de San Salvador, pues se han reportado 1,235 según la estadística de ONASEVI. Las autoridades llaman a la responsabilidad de los conductores y, sobre todo, a manejar a la defensiva.

