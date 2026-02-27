Diputado Francisco Lira definirá su futuro político a final de marzo

Compartir

Redacción Nacional

@DiarioCoLatino

El diputado de ARENA, Francisco Lira, informó que a finales de marzo dará a conocer si participará en las próximas elecciones de 2027; ya que, de momento, lo consulta en su territorio, La Libertad.

Según informó Lira en declaraciones a los medios de comunicación, su equipo realiza una encuesta en los 22 distritos que conforman el departamento de La Libertad. La decisión de buscar su reelección en la Asamblea Legislativa se informará al final del mes venidero.

“Esa decisión, tu servidor la va a dar al final del mes de marzo, dar a conocer el futuro de Francisco Lira en política”, reveló. Sin embargo, dijo que es importante que haya un balance legislativo y que vuelvan las políticas públicas de la ciudadanía, ya que es de contextualizar que las peticiones que realizan la población no son escuchadas por Nuevas Ideas; solamente dan trámite lo que llega de Casa Presidencial.

Lira destacó también que no se debe mantener todo el poder en Casa Presidencial, tal cual se ejerce hoy, pues esto se suma de manera preocupante a que la Asamblea no le ha negado ni un solo proyecto de decreto que desde CAPRES se ha enviado, pese a no discutirlo adecuadamente. Esta dinámica la ha mantenido Nuevas ideas desde 2021, cuando asumió el poder en el Legislativo.

Sobre el escenario político en La Libertad, Lira sostuvo que existe “un desgaste total” de los alcaldes y diputados. “Ellos (NI) acaban de hacer unas encuestas a nivel de redes sociales, el más votado ha salido Francisco Lira como el mejor diputado del departamento de La Libertad; al final de cuentas lo dice la gente, ellos solo están llegando, faltando dos o tres meses antes de campaña, a chinear niños, abrazar señoras y ahorita andan repartiendo calendarios, como que con los calendarios del señor presidente va a comer el pueblo salvadoreño”, enfatizó Lira.

De hecho, Nuevas Ideas criticó en campañas anteriores a los partidos políticos ARENA- FMLN por supuestamente regalar calendarios, pero el legislador puntualizó que ellso hacen lo mismo con la ciudadanía y señaló que esas son las “contrariedades” que tiene Nuevas Ideas. Lira sostuvo que Nuevas Ideas “no tiene claro las necesidades que tiene el pueblo salvadoreño”.

Trabajo interno del partido

El legislador por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) también señaló que su partido y el presidente del COENA, Carlos García Saade, trabajan actualmente en la búsqueda “de los mejores perfiles”.

“Carlos García Saade lo ha mencionado, se están buscando los mejores perfiles, los mejores candidatos para alcalde y diputados y también para candidato presidencial”, informó Lira en sus declaraciones.

El funcionario destacó que ARENA tendrá una transformación generacional y que quiere “un bienestar para el pueblo salvadoreño”. ARENA, según dijo Lira, pretende botar la narrativa que impone el Gobierno de turno sobre que la oposición pretende llegar al poder para bloquear las cosas que ha hecho este Gobierno.

“Las cosas buenas van a continuar, pero que no confundan que un balance legislativo, un balance en alcaldías, no significa necesariamente confrontación, necesita diálogo para transparentar los fondos públicos, para que las cosas no se hagan a la carrera, para que vuelve parlamentarismo y que no se hagan leyes a la carrera que al final de cuentas no tienen aplicabilidad en la sociedad”, remarcó.

“Nosotros estamos trabajando con los diferentes directores departamentales, las diferentes estructuras municipales, ya en la última recta final, según como lo dice la ley de partidos políticos, tenemos hasta junio (julio) para poder hacer nuestras primarias”, añadió.

Según el calendario electoral dado a conocer por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los partidos políticos tienen hasta julio de este año para realizar sus elecciones internas.

