Juzgado ordena detención contra hombre que intentó asesinar a hermano

Redacción Nacionales

El Juzgado Primero de Paz de Soyapango decretó detención provisional contra Erick Alexander C., de 33 años, acusado de homicidio simple agravado tentado en perjuicio de su hermano, Samuel C., de 37 años.

La jueza ordenó que el caso pase a conocimiento del Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango, mientras el imputado permanecerá recluido en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el hecho ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 11:00 a. m., en el rastro municipal de Soyapango. La víctima regresaba de una consulta médica y se encontraba en un cuarto cambiándose de ropa cuando fue atacada por su hermano con un tubo metálico.

Como resultado de la agresión, la víctima sufrió una herida de diez centímetros en la frente, así como golpes en ojos, brazos y espalda, por lo que fue trasladada al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde médicos le otorgaron 50 días de incapacidad.

El atacante fue detenido gracias a la intervención de compañeros de trabajo, quienes auxiliaron a la víctima y alertaron al Cuerpo de Agentes Municipales. El imputado fue retenido en el lugar y posteriormente entregado a la Policía Nacional Civil.

Detienen a hombre que lesionó con envase de vidrio

En otro caso de violencia, la PNC informó la detención de Marvin Giovanni Portillo Reyes, de 27 años de edad, quien lesionó en la cabeza a otro hombre con un envase de vidrio, tras una discusión mientras consumían bebidas alcohólicas en el cantón El Centro, en San Ignacio, Chalatenango Norte. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde permanece estable. El hechor fue capturado en el caserío El Portillo de dicho distrito y será remitido por el delito de lesiones.

Homicidio en Nuevo Cuscatlán

La institución policial también reportó el homicidio de una mujer de 21 años en Nuevo Cuscatlán, La Libertad Este. El cuerpo fue encontrado en estado de descomposición, aseguró la PNC.

Según la institución, la madre de la víctima guarda prisión por pertenecer a la pandilla 18. La Sección de Investigaciones de la PNC trabaja para identificar a los responsables.

