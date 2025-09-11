PNC detiene a dos por tenencia y posesión de droga

Redacción Nacionales

La Policía Nacional Civil detuvo, en la madrugada, a dos sujetos por posesión y tenencia de drogas; los sujetos fueron detenidos en diferentes departamentos del país.

La institución policial indicó que durante la madrugada identificaron a 2 sujetos por conductas sospechosas y al momento de hacer la inspección encontraron drogas entre sus pertenencias.

El primero de ellos fue José Anthony Morataya Lemus, de 24 años, a quien le incautó una porción de droga y $3,340 en efectivo, que no pudo justificar. El sujeto conducía un vehículo con las luces apagadas y al ser intervenido intentó darse a la fuga pero fue capturarlo sobre la avenida Roosevelt Sur, distrito y departamento de San Miguel.

Mientras tanto, en el cantón Los Alpes, en Tepecoyo, La Libertad Oeste, la PNC capturó a Luis Ángel Flores Campos, de 23 años. Fue intervenido cuando trasladaba 3 porciones medianas y 17 pequeñas de marihuana. Además, le incautaron dinero en efectivo, un celular y una motocicleta.

