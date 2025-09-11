MARN prevé lluvias y tormentas para la tarde y noche del jueves

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé para la tarde de este jueves, lluvias y tormentas en la cadena volcánica occidental, central y en la zona norte, posteriormente, se desarrollarán tormentas y chubascos en el oriente y zona paracentral.

“Por la noche se prevén lluvias en el oriente, zona paracentral, central y frente a la costa, con tendencia a disiparse al final del periodo, durante las tormentas podrían presentarse vientos momentáneos que superen los 35 km/h. El flujo del este y vaguadas en niveles medios y altos de la troposfera, mantendrán la probabilidad de lluvias y tormentas con intensidades moderadas a fuertes”, informó el MARN.

El titular del Ministerio de Medio Ambiente, Fernando López, señaló que estos días se han registrado tormentas por las tardes y las noches, así como el paso de ondas tropicales con bastante humedad, lo cual ha generado lluvias desde el mediodía.

“Cada dos o tres días tenemos el paso de ondas tropicales, por lo que podemos tener estas tormentas fuertes y lluvias puntuales en algunas partes del país todos los días, cada vez que llueve, hay una probabilidad latente de impactos, somos un país con mucha lluvia, por eso se mantiene la alerta verde”, recalcó.

Según el funcionario, al haber humedad en el suelo cuando vuelve a llover, incrementa el riesgo de deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos, inundaciones que puedan afectar la movilidad o infraestructura.

Las zonas de mayor riesgo son aquellas con topografía irregular, toda la zona norte, la cordillera volcánica central. Las tormentas eléctricas pueden ser acompañadas de fuertes ráfagas de viento, que pueden generar caída de árboles o vallas publicitarias.

En las últimas horas, debido a las lluvias se reportó un derrumbe sobre la carretera de Jujutla, Ahuachapán, en las cercanías del río Zapúa, el paso vehicular fue completamente cerrado en ambos sentidos.

Asimismo, una mujer fue arrastrada aproximadamente seis metros por la repunta del río Guilapa, Ilopango, San Salvador, la víctima, identificada como Rosario López, de 50 años, fue trasladada por Comandos de Salvamento al Hospital San Bartolo, con múltiples lesiones.

