En desfile de independencia participarán 2,455 alumnos

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Las autoridades del Ministerio de Educación informaron que, en el desfile por los 204 años de Independencia, el próximo 15 de septiembre, participarán aproximadamente 2,455 alumnos de 15 centros escolares entre privados y públicos.

El desfile estudiantil partirá de la plaza Salvador del Mundo y finalizará en el parque Cuscatlán, posterior desfilarán el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.

El desfile pasará por toda la alameda Roosevelt donde habrá restricciones al paso vehicular a partir de las cero horas del 15 de septiembre, esta medida también se aplicará en el paseo General Escalón, sobre las fuentes Beethoven, la alameda Manuel Enrique Araujo y el Parque Nacional de Pelotas Saturnino Bengoa.

“La 49 avenida es una de las vías alternas habilitadas para que la población pueda transitar a sus destinos sin problema, emplearemos un operativo de agilización vial y tendremos el apoyo de gestores y agentes de tránsito de la PNC”, explicó el titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Nelson Reyes.

Como parte del plan de cobertura médica, las autoridades instalarán 10 stands de salud a lo largo del recorrido, también estarán a disposición 15 ambulancias, 5 hospitales y una unidad de salud para atender a la población.

El personal brindará atención desde las primeras horas de la mañana, con las ambulancias listas desde las 5:00 a. m. y los stands abiertos a partir de las 6:00 a. m.

Mientras tanto, el director general de Protección Civil, Luis Amaya, dijo que más de 100,000 personas de las diferentes instituciones participarán en el desfile de independencia, enfocados a la atención prehospitalaria, equipos de respuesta rápida, acompañamiento del bloque de los estudiantes, a fin de proveer hidratación e identificar algunos incidentes que puedan darse relacionados con la exposición al sol.

“El llamado a las personas es mantenerse hidratadas en todo momento, a supervisar a los niños y personas adultas mayores, a fin de que puedan estar seguros en todo momento», externó Amaya.

En el desfile del 15 de septiembre también participará la Banda El Salvador con más de 1,000 integrantes, ese mismo día el Ministerio de Cultura ha programa en el centro de San Salvador la noche cultural

“Vamos a tener una presentación del Ballet Folclórico Nacional, con la pieza Mujer de las américas, además, acompañará la Banda El Salvador con su puesta en escena, esto será a partir de las 5:00 p. m. Luego, a las 8:00 p. m. habrá espectáculo de drones, quema de pólvora y un concierto de la Orquesta Internacional Hermanos Flores”, sostuvo el titular del Ministerio de Cultura, Raúl Castillo.

