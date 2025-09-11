Organizaciones de DDHH guatemaltecas dan respaldo a FESPAD

Compartir

Rosario Rivas

Redacción Nacionales

La Convergencia por los Derechos Humanos, que aglutina por lo menos ocho organizaciones guatemaltecas, se pronunció y solidarizó con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) que recientemente cerró sus operaciones en El Salvador ante la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros.

Durante más de tres décadas la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) tuvo la convicción de que el derecho debe ser un instrumento de lucha en la conciencia y el hacer del pueblo, como una herramienta de transformación frente a la injusticia.

El pasado 4 de septiembre FESPAD anunció el cierre de operaciones como fundación, ya que la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) coloca a toda organización de la sociedad civil “en una encrucijada ineludible”.

La Convergencia de Derechos Humanos deja claro ante la opinión pública y las instancias nacionales e internacionales su solidaridad con FESPAD y señalan que el cierre de esta organización es una consecuencia de la falta de espacios democráticos y el recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nayib Bukele.

“Estas medidas son draconianas”, cita el pronunciamiento que pone de ejemplo la nueva Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que restringe el ejercicio del derecho de asociación o bien genera inseguridad jurídica ante la posibilidad de aplicar un régimen de prohibiciones e incluso derivar en persecución penal.

Esta amenaza ha representado el cierre de varias organizaciones se ha identificado con la defensoría de Derechos Humanos y que ha sido fundamental para el pueblo salvadoreño.

En tal sentido, “rechazamos con firmeza todas formas de persecución y hostigamiento contra quienes defienden los derechos humanos, la justicia y la dignidad de las personas en El Salvador”.

Es de destacar que se reconocen la labor de FESPAD y su equipo y afirman que la persecución a quienes defienden los derechos humanos es un ataque directo a la libertad de asociación y el compromiso ciudadano como una sociedad más justa y equitativa.

La Convergencia por los Derechos Humanos hace un llamado a mantener la unidad y fortalecer el apoyo a FESPAD y a todas las organizaciones que enfrentan la represión por la Ley de Agentes Extranjeros.

“La solidaridad es nuestra mayor fuerza para resistir y construir caminos de esperanza y justicia con nuestros hermanos salvadoreños”, señalan en el pronunciamiento y agregan “exigimos se respete la seguridad de quienes integraron esta organización y no exista represalia en su contra”.

