Manuel Flores lamenta cierre de FESPAD por Ley de Agentes Extranjeros

El secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Manuel Flores, señaló que la Ley de Agentes Extranjeros es una normativa que “ahuyenta la participación social, la contraloría social y la transparencia”.

Es de recordar que la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) anunció el cierre de sus operaciones en El Salvador debido a que la vigencia de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) coloca a toda organización de la sociedad civil “en una encrucijada ineludible”.

Este lunes en su conferencia de prensa, Manuel Flores, lamentó el cierre de operaciones de FESPAD ya que esta, así como otras «han contribuido en gran manera a la democracia».

Flores señaló que es lamentable el cierre de operaciones, producto de la «ley miserable que han aprobado», en referencia a la Ley de Agentes Extranjeros. El dirigente político señaló que FESPAD ha jugado un papel importante en la presentación de programas sociales, económicos, estudios de derechos humanos, nivel pobreza etc.

“Creo que se ha perdido una gran institución, producto de las políticas nefastas de este gobierno, políticas nefastas que van en contra precisamente del pueblo”, concluyó Manuel Flores en la conferencia de prensa de esta mañana.

