Un hombre de 80 años fue asesinado en Tacuba, Ahuachapán

La Policía Nacional Civil reportó la tarde de este viernes la muerte de un octogenario, quien padecía de trastornos mentales. Según datos preliminares a la víctima la atacaron con un objeto contundente.

Los agentes de la PNC señalaron en su cuenta X que realizaban investigaciones para lograr la captura del responsable del crimen, que ha conmocionados a los habitantes del lugar.

“Policías de Investigaciones trabajan para capturar al responsable”, cita la publicación de la PNC y agrega que la víctima no ha sido identificada.

Es de destacar que las estadísticas sobre crímenes en el país, no coinciden con las cifras oficiales, por ejemplo en la cuenta de desaparecidos SOS El Salvador, que publica en la plataforma X, durante el mes de agosto se reportaron 22 muertes, entre suicidios, feminicidios, hallazgo de cuerpos sin vida y otros, sin embargo, las autoridades no reportan estos.

De acuerdo con las publicaciones, se trata de 2 aparentes suicidios; 10 muertes sin causas determinadas, donde algunos cuerpos fueron encontrados en barrancos, ríos y otros lugares; así como el informe de 2 feminicidios y la muerte de 8 privados de libertad que fallecieron en centros hospitalarios.

Entre otras fuentes que contabilizan homicidios en el país está el Movimiento de Trabajadores de la PNC (MTP), que señala que del 1 de agosto hasta el 2 de septiembre se han contabilizado 42 homicidios en el territorio nacional, siendo marzo el más violento con 8 asesinatos, seguidos por enero, abril y mayo, con 6 cada uno.

Mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) reportó 4 homicidios en el mes de agosto, ocurridos los días 1, 8, 22 y 27 de agosto. En todos los casos informaron sobre la captura de los presuntos responsables de los crímenes.

