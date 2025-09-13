“En lo que va del 2025 tenemos impunidad cero”: Gustavo Villatoro

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo en un espacio de entrevista que en lo que va del año todo homicidio ocurrido se ha detenido al responsable. Habló sobre el régimen de excepción y como esta medida ha contribuido a la seguridad en el país.

En la entrevista “Pulso Ciudadano”, Villatoro sostuvo que “en lo que va del 2025 tenemos impunidad cero, todo homicidio cometido, el responsable está ya sometido a un proceso judicial”.

“Nosotros no vinimos acá a administrar lo que heredamos, sino a transformar. El país que nos entregaron era un desastre, el 97% de los homicidios quedaba impune, es decir, de cien homicidios el Estado sólo tenía capacidad de hacer justicia en tres casos”, explicó Villatoro.

Según los datos de la Policía Nacional Civil, en El Salvador se han registrado 41 homicidios desde el primero de enero hasta el 31 de agosto de 2025. Día con día, la institución policial informa sobre los días con cero homicidios y cuando se reporta alguno lo informa en la fecha.

Sin embargo, el registro no incluye el asesinato de pandilleros que la institución policial ejecuta cuando se enfrentan a estas estructuras terroristas.

Villatoro sostuvo en el espacio de entrevista, que también dan seguimiento a los delitos que atentan contra la libertad sexual, el patrimonio, la tenencia de drogas. “Todo este trabajo en materia de seguridad es integral, no solo pandilleril”.

Sobre los 1,000 días sin homicidios, el ministro Villatoro aseguró que “esto es parte del dato y no del relato de quienes eran los que tenían el monopolio criminal en nuestro país, pero al haber neutralizado y encarcelado a más de 88 mil de estos asesinos seriales, acá están los datos, los números hablan y son los que nos permiten tener el respaldo y confianza de la ciudadanía”.

Es de contextualizar que desde que se implementó el régimen de excepción, en marzo de 2022 y vigente hasta la fecha, se han detenido a más de 88 mil presuntos pandilleros. Y gracias a esta medida, según las autoridades se ha logrado que en los 6 años de Gobierno de Bukele se logren contabilizar mil días sin homicidios.

Mes con mes, el Gobierno le ordena a su Asamblea Legislativa prorrogar el régimen de excepción, medida estatal que ha violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

