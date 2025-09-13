Asamblea incorpora fondos a Dirección de Integración y FINET

Compartir

La Asamblea Legislativa aprobó dos reformas a la Ley de Presupuesto 2025, destinadas a financiar programas de bienestar social y la red del suministro eléctrico y de telefonía.

La primera modificación, según el oficialismo, impulsará los programas que ejecuta la Dirección de Integración, como la entrega de becas, atención a adultos mayores y acercamiento a los servicios de salud, por medio de una orientación de fondos correspondiente a $1,750,978.95.

Estos fondos van en el marco de las acciones en torno al Plan Control Territorial (PCT), pues se incorporan $1,750,978.95 a la Dirección de Integración, presidida por Alejandro Gutman.

La reforma a la Ley de Presupuesto 2025, que contó con 54 votos, permitirá financiar el servicio de alimentación y transporte para los beneficiarios de los programas que dirige dicha institución. Entre estos, becas, atención a los adultos mayores y acercamiento a los servicios de salud a las comunidades más vulnerables del país.

Estos recursos provienen de un excedente en las contribuciones a la seguridad social, ya que, entre enero y julio de 2025, dichos ingresos alcanzaron un monto de $31.1 millones, superando en $4.3 millones lo previsto para este período, que era un estimado de $26.8 millones.

A raíz de ello y como respalda la Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), el 40 % de este excedente —equivalente a los $1,750,978.95— corresponde a la Dirección de Integración, creada dentro de la sexta fase del PCT con el fin de combatir la pobreza y disminuir la violencia, promoviendo la inclusión social y la reintegración laboral.

En otra incorporación de fondos, con 57 votos, los legisladores también aprobaron modificar el Presupuesto General de la Nación y orientar $80 millones al Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET).

Estos recursos, provenientes de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), permitirán que el FINET disponga del crédito necesario para poner en marcha el Fondo de Mitigación del Sector Energía (FMSE), destinado a cumplir las obligaciones del sector eléctrico, contribuyendo a garantizar la estabilidad y acceso del suministro, además del de telefonía, en comunidades rurales y de bajos ingresos.

El Fondo de Mitigación del Sector Energía fue creado mediante reformas a la Ley del FINET, aprobadas por el Legislativo el 3 de julio de 2025, las cuales establecen que sea administrado por la Dirección General de Subsidios del Ministerio de Hacienda.

