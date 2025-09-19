Igualdad salarial para las mujeres sigue pendiente

Compartir

Redacción Nacionales

Carmen Urquilla, coordinadora del programa Justicia Laboral y Económica de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, dijo que en El Salvador las mujeres continúan enfrentando desventajas estructurales en el mercado laboral que limitan sus oportunidades y calidad de vida.

Las mujeres reciben en promedio hasta un 20 % menos de ingresos que los hombres por realizar el mismo trabajo o actividades de igual valor, dijo Urquilla, en una entrevista en radio YSUCA, y agregó que la brecha salarial no es la única existente, pero sí una de las más graves.

En la entrevista, Urquilla agregó que este fenómeno, tiene raíces históricas: desde el ingreso de las mujeres al trabajo remunerado, sus salarios se consideraron complementarios a los de los hombres, bajo la idea de que estos eran los principales proveedores del hogar.

La entrevistada destacó que la desigualdad salarial afecta de manera particular a los hogares con jefatura femenina, que representan más del 40 % en el país, uno de los porcentajes más altos en Latinoamérica.

Sin embargo, a nivel estructural, El Salvador enfrenta un reto adicional que es la alta informalidad, ya que de los 4.7 millones de personas en edad de trabajar, solo 2.9 millones están en el mercado laboral remunerado formal.

Apenas el 45.5 % de mujeres logra acceder a un empleo, frente al 76.8 % de los hombres. Incluso, cuando alcanzan el mismo nivel educativo, las mujeres siguen ganando menos, lo que refleja la persistencia de la división sexual del trabaja, señalan en la nota.

Para Urquilla es necesario hacer un llamado de atención sobre la responsabilidad del Estado y de los empleadores en cerrar estas brechas.

Urquilla recordó que un trabajo digno no se limita a recibir un salario, sino que implica condiciones justas, acceso a seguridad social, ambientes laborales libres de violencia y acoso, y la posibilidad de organización sindical.

