Arranca en Dominicana el clasificatorio de pesas rumbo a los JCC 2026

Santo Domingo/Prensa Latina

Atletas de 23 países compiten desde este lunes en la República Dominicana en el torneo clasificatorio de pesas rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) Santo Domingo 2026.

El Campeonato Centroamericano y del Caribe de Halterofilia, que se celebrará hasta el sábado 13 en el pabellón José Joaquín Puello del Parque del Este, otorgará 160 cupos en las distintas divisiones.

La ceremonia inaugural se realizará esta tarde con la presencia del Comité Organizador, encabezado por José Antolín Polanco Rosa, directivos de la Federación Dominicana de Pesas liderada por Willian Ozuna, y autoridades del Ministerio de Deportes.

También están invitados miembros del Comité Olímpico Dominicano, el presidente del Comité Organizador de los JCC 2026, José P. Monegro, y el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía, a quien se dedica esta edición del campeonato.

La dominicana Maritza Ortiz, directora técnica del torneo, informó que estarán en disputa 80 plazas masculinas Y 80 femeninas.

Ortiz precisó que este evento clasificará a 10 atletas por género en cada una de las ocho categorías y es el único que otorgará boletos para los JCC, lo que asegura la presencia de los mejores exponentes de la región, incluidos campeones y medallistas olímpicos y mundiales.

Detalló que las mujeres competirán en las divisiones 48, 53, 58, 63, 69, 77, 86 y +86 kg, mientras que los hombres lo harán en 60, 65, 71, 79, 88, 94, 110 y +110 kg.

Por República Dominicana, la selección femenina la integran Dahiana Ortiz (48 kg), Alicia Féliz Vásquez (58), Natalia Novas (63), Fransheska Matías (69), Daiana Serrano (77), Yudelina Mejía (86), además de Verónica Saladín y Crismery Santana en +86 kg.

El equipo masculino lo conforman Luis García (60 kg), Manuel Reyes (65), Francisco Tontón (71), Julio Cedeño (79), Ray Reyes (88), Yendri Benítez (94) y Ezequiel Germán (+110).

El atleta Daury Jeffers Vargas también competirá en los 94 kg.

Una delegación de halterofilia de Cuba se encuentra en el país desde este fin de semana para participar en el clasificatorio, encabezada por Marifelix Sarría, triple medallista de plata en el Mundial de Noruega.

