Barcelona sigue al alza, Real Madrid con pinchazo

Madrid /Prensa Latina

La goleada del Barcelona al Betis permite a los azulgrana conservar el liderazgo de LaLiga de Fútbol de España, con el Real Madrid en horas bajas y mirada en Champions League

Por Fausto Triana

Como casi siempre sucede en competiciones de alto nivel, ahora los merengues tratarán de darle la vuelta a la tortilla en su fatídico regreso al Santiago Bernabéu, donde enfrentan este miércoles al Manchester City, después de hacer aguas contra el Celta de Vigo 0-2.

Más tranquilo, el Barcelona se acomoda hoy en la cima, seguro de que terminará en la posición más prominente al cierre de 2025, o sea campeón de invierno. Se impuso al Betis 5-3 con mucha soltura, gracias a hat trick de Ferrán Torres, uno de penal de Lamine Yamal y el otro de Roony Bardghji.

De la victoria de la banda del alemán Hansi Flick cabe destacar la buena sintonía con los goles, pese a encajar uno tempranero del brasileño Anthony a los seis minutos. Para no variar, gran partido en la conducción del volante creativo Pedri González.

Lo del Real Madrid fue el regreso a un rendimiento gris del conjunto, prácticamente todo el cotejo ante el Celta de Vigo. La displicencia defensiva pasó factura con precioso remate del sueco Williot Swedberg a los 54 minutos.

Fue el propio centrocampista nórdico en el encargado de poner cifras definitivas a los 93 minutos, cuando el Real Madrid se quedó con nueve jugadores. Doble amarilla para Fran García y roja a Álvaro Carreras a los 64 y 92, respectivamente. Un arbitraje muy discutido del colegiado Alejandro Quintero, en un partido que dejó otra muy mala noticia para la “casa blanca”, la lesión del central Eder Militao, con pinta de ser de larga data.

A otro que le fue mal en la jornada fue al Atlético Madrid, que completó una pésima semana con los reveses frente al Barcelona 1-3 y contra el Athletic de Bilbao 0-1. Los colchoneros siguen en cuarto peldaño con 31 puntos. No así para el inspirado Villarreal, que se impuso al Getafe 2-0 (goles del canadiense Buchanan y el georgiano Mikautadze, para conservar el tercer puesto del torneo con 35 puntos, apenas uno menos que el Real Madrid (36) y a cinco del Barcelona (40).

Las miradas ahora se depositan en la Champions League. Para el Barcelona, puede significar un respiro enfrentar al Eintrach de Frankfurt, aunque puede ser una manzana envenenada. También el Villarreal, que choca con el Copenhague. En tanto, el Atleti tiene un rival espinoso, el PSV neerlandés, y los más complicados son el Real Madrid ante el City y el Athletic de Bilbao contra el poderoso París Saint Germain.

