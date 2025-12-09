Partido Libre resuelto a enfrentar fraude electoral en Honduras

Compartir

Tegucigalpa/Prensa Latina

Con el llamado a su militancia a una movilización permanente, el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras se muestra decidido a plantarse frente a lo que considera un fraude electoral en curso. Tras una reunión de su máxima dirección, la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre exigió la “nulidad total” de los comicios y una investigación sobre el “terrorismo electoral” en marcha. Moncada alegó una manipulación del sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP) en un proceso viciado por la parálisis del escrutinio desde la misma noche de la justa, lo que mantiene en vilo a este país centroamericano.

Pese a que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Hall, anunció en la noche del domingo la reanudación “inmediata” del recuento, detenido desde el viernes por “problemas técnicos”, los resultados de los comicios continúan sin ninguna actualización oficial.

Minutos después de restablecerse este lunes, el conteo de votos volvió a estancarse en la página del CNE por enésima vez debido nuevamente a “fallas técnicas”, situación que acrecienta la incertidumbre a ocho días de la crucial cita con las urnas.

“Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso”, advirtió Moncada mientras leía un comunicado ante sus seguidores.

La presidenciable de la formación de izquierda denunció la adulteración del sistema TREP, al ser manipulado en su código fuente, enfatizó.

“Sin utilizar las tres llaves del sistema de seguridad, a espalda de los técnicos responsables, fue adulterado e intervenido el software, violando la Ley Electoral y los protocolos de seguridad”, manifestó la también exministra de Defensa en el gobierno de la actual mandataria Xiomara Castro.

Aseguró que eso demostraba una violación en los “módulos de escrutinio de divulgación y escrutinio de procesamiento de actas”. Además, indicó que, como parte de la intromisión de Trump, se enviaron millones de mensajes por diferentes plataformas con amenazas al pueblo con suspender las remesas que reciben los hondureños de sus familiares radicados en la potencia del norte, si el electorado votaba por ella.

Moncada también condenó el indulto otorgado por Trump al exgobernante hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), sentenciado por una corte de Nueva York a 45 años de prisión por introducir cientos de toneladas de cocaína en territorio estadounidense.

Libre desautorizó a todo funcionario público que se ponga a la orden y anuncie cooperar en la transición gubernamental “con los enemigos del pueblo, autores de este golpe electoral en curso”, según el comunicado. La agrupación progresista convocó a una asamblea extraordinaria para el próximo sábado, con el propósito de adoptar acciones contra lo que consideran unas elecciones fraudulentas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...