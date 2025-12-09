Corte Suprema de EEUU examina poderes de destitución de Trump

Compartir

Washington/Prensa Latina

La decisión del presidente Donald Trump de destituir a un miembro de la Comisión Federal de Comercio (FTC), es objeto de examen hoy en la Corte Suprema de Estados Unidos como parte de la importante batalla legal.

El máximo tribunal de justicia de la nación analizará un caso que podría ampliar el poder presidencial sobre las agencias independientes que el Congreso intenta proteger de la presión política.

La disputa surgió tras el propósito de Trump de destituir a Rebecca Kelly Slaughter de su cargo en la FTC sin causa justificada, pese a una ley federal que permite al presidente despedir a un comisionado solo por ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta en el cargo. Ahora, el Supremo está evaluando la constitucionalidad de esas protecciones contra la destitución, pues también está en juego una decisión histórica de 1935 que le permitió desde entonces al Congreso salvaguardar a los miembros de las agencias independientes de ser despedidos a voluntad.

Apuntan medios locales que, en una serie de decisiones recientes, los jueces conservadores de la Corte Suprema han socavado ese precedente. Hace poco la corte, con mayoría conservadora, invalidó las protecciones contra la destitución para los líderes de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en 2020 y la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda en 2021.

Sin embargo, la actual pelea legal sobre la cesantía de Slaughter por orden de Trump le daría a la Corte Suprema la oportunidad de anular por completo ese precedente de 90 años.

Recordó CBS News que en su decisión de 1935 en el caso Humphrey’s Executor, la Corte Suprema reconoció una excepción al poder de destitución del presidente.

En aquel momento dijo que el Congreso podía imponer restricciones a la destitución para agencias con múltiples miembros con poderes cuasi legislativos o cuasi judiciales, como la FTC.

Un fallo a favor del presidente podría tener importantes ramificaciones para la estructura del gobierno federal y limitar el poder del Congreso para imponer límites al poder de destitución del presidente, reportó la cadena de noticias. Desde que regresó a la Casa Blanca para un segundo mandato, Trump amplió los límites del poder presidencial y ha intentado destituir a numerosos miembros nombrados por los demócratas en juntas y comisiones independientes, incluida Slaughter, quien presentó una demanda argumentando que la medida en su contra fue ilegal.

Nombrada para la FTC por Trump en su primer mandato y reconfirmada por el expresidente Joe Biden (2021-2025), Slaughter recibió un correo electrónico en marzo con un mensaje en el cual le informaba el actual ocupante de Despacho Oval el despido.

En el texto, Trump indicó que su «continuidad en la FTC es incompatible con las prioridades de mi Administración».

