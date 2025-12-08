Comisión de Hacienda a favor de ratificar $61.3 millones en préstamos 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron dos dictámenes para ratificar dos contratos de préstamos para el Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural).

Según los oficialistas, con esto se pretende beneficiar a aproximadamente 74 mil familias de productores del sector agrícola, que incluye, entre otros, a mujeres como jefas de hogar y madres solteras.

Uno de ellos se trata de un préstamo suscrito por el Ministerio de Hacienda, el 9 de octubre de 2025, con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, por un monto de hasta $30 millones; mientras el otro fue firmado por Hacienda el 20 de octubre de 2025 y el 3 de noviembre de 2025, por el representante del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), por un total de $31,300,000.

El objetivo del programa, según explicó Hacienda, es incrementar, los ingresos, la resiliencia y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias que residen en áreas rurales, en zonas priorizadas a escala nacional, bajo criterios socioeconómicos, demográficos y ambientales, entre otros aspectos.

Además, se pretende fortalecer las capacidades productivas de los pequeños agricultores, promover técnicas climáticamente inteligentes y mejorar el acceso a los mercados por parte de la población beneficiaria de dicho programa.

De acuerdo a lo expuesto por el jefe del departamento de Gestión de la Deuda de Hacienda, Julio Alemán, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) será la entidad encargada de ejecutar el plan. El préstamo con el Fondo OPEP es a 20 años con 5 años de periodo de gracia. Mientras que el préstamo con el FIDA es por 25 años con un periodo de gracia de 5 años.

El funcionario indicó en la Comisión de Hacienda que los pobladores a beneficiar son los que residen en Zapotitán y en Atiocoyo Sur, en La Libertad; Atiocoyo Norte, en Chalatenango; y Lempa Caguaca, entre el departamento de Usulután y San Vicente.

Estos préstamos serán aprobados este martes en la sesión plenaria ordinaria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...