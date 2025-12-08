FMLN participará en las elecciones generales de 2027

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, anunció este lunes que el partido participará en las elecciones de 2027, así lo acordó la 45° Convención Nacional.

“La cuadragésima quinta convención ordinaria decidió participar en las elecciones del 2027. Por lo tanto, nos vamos a preparar con toda la condición para que nuestro pueblo tenga este instrumento que se llama FMLN a su servicio. Por esa razón, les decimos al pueblo salvadoreño, a la militancia: vamos a participar en las elecciones”, anunció Flores en la conferencia de prensa de este lunes.

De igual manera, Flores anunció que la Convención decidió que las alianzas y coaliciones se van a desarrollar “de acuerdo a las condiciones de cada circunscripción”, es decir, cada departamento, tomará sus decisiones en el territorio, con quien hacer alianzas o coaliciones. “Alianzas sociales, populares, dinámicas con personalidades, alianzas estratégicas y coaliciones con partidos eso va a depender de cada departamento, ya no van a haber imposiciones”.

Flores sostuvo que harán elecciones internas en el partido después de un proceso interno para respaldar las candidaturas, incluso, las que no están afiliadas. “¿Qué estamos hablando? de darle a nuestra gente, a nuestro pueblo, la oportunidad de ser candidato bajo nuestra bandera sin necesidad de estar afiliado; vamos a aplicar el artículo 28 que habla de la política de alianzas. Ahí está la clave».

«El Frente es un partido que promueve la democracia participativa, por lo tanto, debemos de quitar las llaves y candados que nos alejan de la gente. El Frente es un partido, instrumento del pueblo y por lo tanto, se lo entregamos al pueblo”, explicó Flores. Para ser candidato por el FMLN, se debe primero, ser afiliado; sin embargo, según lo expresado por Flores este requisito ya no será aplicado.

El dirigente político anunció que como partido, participaran en las tres elecciones, las legislativas, concejos municipales y presidenciales, ya que es de recordar que habrán elecciones generales tras las reforma a la Constitución de la República y el decreto legislativo para recortar el periodo presidencial a 3 años para homologar las elecciones en 2027.

Los militantes que quieran someterse al proceso para una candidatura, tendrán que pasar el filtro de la misma militancia, mientras que los ciudadanos no afiliados que quieran participar en una candidatura bajo la bandera del FMLN, lo podrán hacer, pero no irán a una elección interna; sin embargo, Flores no detalló cómo sería el proceso para escoger a los ciudadanos que requieran de un puesto de candidatura. Según el calendario electoral, citado por Flores, se tiene hasta junio del próximo año para desarrollar las elecciones internas.

Para las elecciones de 2024, el FMLN no logró conseguir un curul en la Asamblea Legislativa, tampoco ninguna de las 44 comunas; solamente concejales y 2 curules en el Parlamento Centroamericano.