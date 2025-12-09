Diputados a favor de ratificar $61.3 millones en préstamos para programa rural

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron dos dictámenes para ejecutar la segunda vuelta de dos contratos de préstamos para el Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural).

Según los oficialistas, con esto se pretende beneficiar a aproximadamente 74 mil familias de productores del sector agrícola, que incluye, entre otros, a mujeres como jefas de hogar y madres solteras.

Uno de ellos se trata de un préstamo suscrito por el Ministerio de Hacienda, el 9 de octubre de 2025, con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, por un monto de hasta $30 millones; mientras el otro fue firmado por Hacienda el 20 de octubre de 2025 y el 3 de noviembre de 2025, por el representante del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), por un total de $31,300,000.

El objetivo del programa, según explicó Hacienda, es incrementar, los ingresos, la resiliencia y la seguridad alimentaria y nutricional de las familias que residen en áreas rurales, en zonas priorizadas a escala nacional, bajo criterios socioeconómicos, demográficos y ambientales, entre otros aspectos.

Además, se pretende fortalecer las capacidades productivas de los pequeños agricultores, promover técnicas climáticamente inteligentes y mejorar el acceso a los mercados por parte de la población beneficiaria de dicho programa.

De acuerdo a lo expuesto por el jefe del departamento de Gestión de la Deuda de Hacienda, Julio Alemán, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) será la entidad encargada de ejecutar el plan.

El préstamo con el Fondo OPEP es a 20 años con 5 años de periodo de gracia. Mientras que el préstamo con el FIDA es por 25 años con un periodo de gracia de 5 años.

El funcionario indicó en la Comisión de Hacienda que los pobladores a beneficiar son los que residen en Zapotitán y en Atiocoyo Sur, en La Libertad; Atiocoyo Norte, en Chalatenango; y Lempa Caguaca, entre el departamento de Usulután y San Vicente.

Con la ejecución del programa se espera mejorar el acceso de las familias rurales a infraestructura hídrica, tecnología y servicios ecosistémicos para su transición a sistemas productivos sostenibles. Se espera facilitar a las familias rurales mayor capacidad para mejorar sus ingresos e incrementar el acceso a servicios financieros.

El proyecto contempla tres componentes; el primero de ellos es denominado “Inversiones para el Desarrollo de Sistemas Productivos y Agroalimentarios Sostenibles”, este está dirigido a generar condiciones para la transformación de los sistemas productivos para el desarrollo de las familias de zonas rurales.

Otro punto sobre ese componente es la inversión en infraestructura hídrica, distritos de riego, conservación de recursos naturales -como agua y bosques-, y la mejora de la salud alimentaria y nutricional, mediante viveros comunales y laboratorios gastronómicos.

El segundo eje se denomina “Transformación Productiva, Comercial, Sostenible e Inclusiva”, este contempla el fortalecimiento de las capacidades en las organizaciones de los productores y emprendimiento de mujeres y jóvenes, a fin de ampliar el acceso a la tecnología, asistencia técnica, servicios financieros, entre otros.

El tercer componente es “Gestión del Programa”, que tiene por objeto garantizar la gestión, el seguimiento y la evaluación del programa, así como la generación de información que sirva para el diseño e implementación del mismo.

Estos préstamos serán aprobados este martes en la sesión plenaria ordinaria.

