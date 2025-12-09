El FMLN participará en las tres elecciones de 2027

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del partido de izquierda FMLN, Manuel Flores, anunció este lunes que el partido participará en las elecciones de 2027, así lo acordó la 45° Convención Nacional. También, anunció que ciudadanos no afiliados podrán participar en las candidaturas.

La cuadragésima quinta convención ordinaria se desarrolló este domingo en San Francisco Javier, en Usulután Oeste y decidió que no se puede abandonar ningún espacio de lucha. “Independientemente de las adversidades, no podemos ser cobardes”, comentó el secretario general.

“La cuadragésima quinta convención ordinaria decidió participar en las elecciones de 2027, por lo tanto, nos vamos a preparar con toda la condición para que nuestro pueblo tenga este instrumento que se llama FMLN a su servicio. Por esa razón, les decimos al pueblo salvadoreño, a la militancia: vamos a participar en las elecciones”, anunció Flores en la conferencia de prensa de este lunes.

De igual manera, Flores anunció que la Convención decidió que las alianzas y coaliciones se van a desarrollar “de acuerdo a las condiciones de cada circunscripción”, es decir, cada departamento tomará sus decisiones en el territorio, con quien hacer alianzas o coaliciones. “Alianzas sociales, populares, dinámicas con personalidades, alianzas estratégicas y coaliciones con partidos, eso va a depender de cada departamento, ya no van a haber imposiciones”.

Flores sostuvo que harán elecciones internas en el partido después de un proceso interno para respaldar las candidaturas, incluso, las que no están afiliadas. “¿Qué estamos hablando? de darle a nuestra gente, a nuestro pueblo, la oportunidad de ser candidato bajo nuestra bandera sin necesidad de estar afiliado; vamos a aplicar el artículo 28 del estatuto que habla de la política de alianzas. Ahí está la clave.

El Frente es un partido que promueve la democracia participativa, por lo tanto, debemos de quitar las llaves y candados que nos alejan de la gente. El Frente es un partido, instrumento del pueblo y, por lo tanto, se lo entregamos al pueblo”, explicó Flores. Para ser candidato por el FMLN, se debe primero, ser afiliado; sin embargo, según lo expresado por Flores este requisito ya no será aplicado.

“El Frente es un partido que se debe a la gente y por lo tanto, no hay que tener miedo. Todos aquellos que piensan que el Frente es un instrumento personal están completamente equivocados. No es un partido electorero, es un partido consciente que las elecciones son parte normal del desarrollo del partido”, añadió el máximo dirigente del FMLN.

El dirigente político anunció que como partido participarán en las tres elecciones: las legislativas, concejos municipales y presidenciales, ya que es de recordar que habrán elecciones generales tras las reforma a la Constitución de la República y el decreto legislativo para recortar el periodo presidencial a 3 años para homologar las elecciones en 2027.

Sobre la posibilidad que ya existan figuras a postularse, el secretario general informó que todo será “un paso a la vez”. “Caminar significa, un paso a la vez, por eso finalizamos el Congreso (y luego) la Convención y ahora vamos a preparar las elecciones internas donde la militancia va a escoger a sus candidatos con el agravante de que ahora no todos van a ser electos en convención, los que son parte de la ciudadanía les vamos a dar su participación como candidatos y candidatas sin necesidad de internas, pero los militantes si van a ser electos por la base”.

Es decir, los militantes que quieran someterse al proceso para una candidatura, tendrán que pasar el filtro de la misma militancia, mientras que los ciudadanos no afiliados que quieran participar en una candidatura bajo la bandera del FMLN, lo podrán hacer pero no irán a una elección interna; sin embargo, Flores no detalló cómo sería el proceso para escoger a los ciudadanos que requieran de un puesto de candidatura. Según el calendario electoral, citado por Flores, se tiene hasta junio del próximo año para desarrollar las elecciones internas.

Sobre la posibilidad que vuelva a postularse para un cargo de elección popular, Manuel Flores sostuvo que tiene “derecho de participar” según “la maltratada Constitución de la República (pero) no he decidido participar, ya es una decisión personal, lo que sí voy a decir es que con todo mi corazón voy a dirigir esta campaña electoral, con todo mi corazón voy a recorrer todo el país desde ya”. “Voy a recorrer todo el país porque así me lo están pidiendo las comunidades”.

Para las elecciones de 2024, el FMLN no logró conseguir un curul en la Asamblea Legislativa, tampoco ninguna de las 44 comunas, solamente concejales y 2 curules en el Parlamento Centroamericano.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...