Si la oposición no construye un bloque obtendrán los mismos resultados: Carlos Araujo

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El analista político, Carlos Araujo, consideró que, si la oposición no construye un bloque y siguen enfrentados entre ellos, obtendrán los mismos resultados, ya que la única forma de enfrentar a Nayib Bukele es por medio de bloques, se necesita de alianzas ciudadanas, donde los partidos solo serán el instrumento y parte de la solución.

“Es necesario crear bloques, si la oposición no entiende eso seguirán teniendo el mismo resultado, porque el sistema no permite matemáticamente ser competitivo en el diseño electoral actual, por eso todos los votos de los opositores se deben depositar en una misma canasta, eso se hace como una estrategia de competición”, sostuvo durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Según Araujo, este no es momento de que las figuras partidarias sean las protagonistas, hay una gran desafección ciudadana hacia los partidos políticos, la gente ya no cree en marcas partidarias ni ideologías.

Asimismo, reiteró que el fraude ya no será en las elecciones de 2027, las condiciones ya están dadas al gobierno actual con un “juego democrático” avalado por todos, las condiciones para mantener el poder ya se hicieron, se eliminó el financiamiento a los partidos políticos y desapareció la segunda vuelta electoral.

“La elección municipal y legislativa del 2027 es legítima, pero las presidenciales son ilegítimas por haber quitado dos años al periodo presidencial y juntar las 3 elecciones, pero será más inconstitucional con la tercera participación de Bukele”, agregó el analista.

A la vez, recalcó que la cantidad de diputados no se reducirá más porque el diseño actual favorece al partido de Nuevas Ideas, el sistema está hecho para sacarle provecho competir desde el gobierno contra una oposición fragmentada.

Araujo reconoció como un paso importante del FMLN haber dejado abierto en las circunscripciones, la posibilidad de hacer alianzas con diversas fuerzas políticas y sociales

“Los diputados andan en campaña abierta y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debería ponerle atención, pero no pasará porque está sometido a Casa Presidencial, hasta en las escuelas están haciendo proselitismo, la Ministra de Educación no debe permitir que usen centros educativos para el proselitismo”, expresó.

Encuesta COP

Explicó que de acuerdo a los resultados de la encuesta del Centro de Opinión Pública (COP), el 59% de la población considera que el tema económico es el principal problema que afecta en el país, el 66% vincula al gobierno actual como responsable de esta situación, un 14% dice que el responsable es directamente Nayib Bukele como persona, solo el 13% dice que este problema gracias a los gobiernos anteriores.

El 28% de los consultados indicó que el problema económico se debe al costo de la vida, 14% por los ingresos bajos, un 13% por la corrupción y el 11% señaló el desempleo. Para el 68% el costo de la canasta básica está peor que el año anterior, mientras que, el 27% consideró lo contrario.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...