Es necesario reestructurar el FMLN con nuevas estrategias: Manuel Flores

El secretario general del FMLN, Manuel Flores dijo en “Encuentro con Julio Villagrán” que el partido se preparará para el proceso interno que llevarán a cabo para presentar las propuestas para las elecciones de 2027.

En el espacio de entrevista, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “El Chino” Flores, habló sobre la convención que se desarrolló el pasado domingo en Usulután, donde se decidió que el partido participará en las tres elecciones de 2027: presidenciales, legislativas y concejos municipales.

“La Convención del domingo fue el seguimiento de las resoluciones del Congreso, es necesario reestructurar el FMLN, se buscan nuevas estrategias, como un nuevo padrón y método de afiliación”, comentó Manuel Flores; en referencia a que el Congreso le ordenó reestructurar el partido para volverlo a sus raíces.

Sobre la decisión de participar en los comicios de 2027, Flores informó que algunos convencionistas votaron por qué el FMLN no participe en las elecciones 2027, “espero no aparezcan como candidatos después.

El dirigente de izquierda afirmó que el 90% de los convencionistas del partido aprobó participar en el proceso electoral”, destacó Flores. Solo un diez por ciento no estuvo de acuerdo, y es normal, dijo, Flores, quien también expresó que participaron los 15 convencionistas del exterior, y solo uno de ellos votó en contra.

El dirigente político enfatizó que cada estructura departamental del FMLN “queda en libertad” de hacer coaliciones con partidos políticos que quieran, “pero de acuerdo a las características de cada departamento”. Lo mismo, tiene libertad para hacer alianzas con movimientos de la sociedad civil.

“El FMLN es instrumento del pueblo y no le cerramos espacios al pueblo, porque promovemos espacios participativos, algunos cuestionan internamente y fueron 4 meses de debate”, comentó Flores en referencia a que el Congreso se desarrolló en 4 meses y en los 14 departamentos del país.

“Cuando alguien dice -nosotros no haremos coalición con partidos políticos corruptos como el frente- pues demuéstrelo -retó el Chino Flores-, el FMLN nunca ha sido condenado como partido; para hablar es necesario saber de política, no se confundan y por esa razón no van a crecer.

Ante los comentarios, sobre todo de VAMOS, Flores dijo que porque no saben de política, pero “podemos hacer un pacto electoral de no agresión y sentarnos a dialogar sobre las elecciones, pero no establecer una realidad de coalición”, añadió.

Flores aclaró que no harán coalición “con un partido que no se pronuncia por el genocidio en Gaza, ni que diga “patria si y comunismo no”, ni que apoyen la invasión a Venezuela.

A juicio de Flores, el proceso de transformación de El Salvador apenas está iniciando para salvarlo de esta ´dictadura´, somos un partido territorial y no permitiremos que nos impongan agendas”.

Sobre la posibilidad de que Manuel Flores se postule en un cargo de elección popular, el político remarcó que fue la base del FMLN quien decidió ir a las presidenciales, legislativas y municipales, y “es mejor no adelantar criterios y ya nos estamos preparando”. Sin embargo, dijo que liderará la campaña electoral.

“Aunque nos roben los votos, violen la Constitución, usen fondos públicos, no nos quitarán el derecho a participar ni seremos cobardes de abandonar cualquier trinchera”, subrayó Manuel Flores; en ese contexto, pedirán al Tribunal Supremo Electoral que no se sometan a fuerzas externas, ni se presten a una manipulación del voto, “como partido no lo vamos a permitir”.

Flores también anunció que muy pronto consultará al pueblo para obtener los insumos de los tres programas de gobierno.

