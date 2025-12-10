Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, visitará el CECOT

Compartir

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, informó que visitará El Salvador los últimos días de esta semana por invitación del presidente Nayib Bukele, y visitará el CECOT.

A través de X, el mandatario costarricense informó que el jueves y viernes visitará el país para sostener reuniones con Nayib Bukele. “Este jueves y viernes visitaré El Salvador producto de una amable invitación extendida por su excelencia Nayib Bukele. Continuaremos estrechando los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones hermanas”, dijo Chaves.

Como parte de la agenda, informó Chaves, realizarán junto a Bukele una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) el viernes. El CECOT es la mega cárcel de Bukele que fue inaugurada el 31 de enero de 2023, este centro penitenciario ha sido utilizado para los pandilleros de ambas facciones, que ya purgan una pena. Aquí también estuvieron recluidos los venezolanos deportados por Estados Unidos, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren del Aragua. Los cuales fueron devueltos a su país luego de un acuerdo entre EUA y Venezuela.

En noviembre de este año, Chaves confirmó a medios locales que se reuniría con Bukele para firmar acuerdos de cooperación y evaluar avances en temas de seguridad y comercio. En esa ocasión, informó que también se reuniría con otras autoridades de Gobierno.

En noviembre del año pasado, Nayib Bukele visitó Costa Rica donde se reunió con Chaves para abordar temas claves como comercio y seguridad. En esa oportunidad, Bukele hizo un recorrido por la cárcel “La Reforma”, advirtió sobre señales de criminalidad similares a las vividas en El Salvador durante los inicios de las pandillas.

A raíz de esa visita, el Gobierno costarricense inició la construcción de un nuevo centro de detención con capacidad para 5 mil reclusos; esta cárcel fue inspirada en el “modelo carcelario salvadoreño”. La finalización del proyecto está previsto para finalizarse el otro año.

Según medios costarricenses, el presidente Chaves llegaría al aeropuerto al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero antes del mediodía del jueves y se trasladaría hasta la quinta residencial de Bukele en el Lago de Coatepeque. Hasta el cierre de esta nota ninguna institución del Gobierno salvadoreño ha brindado más información sobre la visita del jefe de Estado, Rodrigo Chaves, tampoco se había pronunciado el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

