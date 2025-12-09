Presidente tico Rodrigo Chaves visitará El Salvador y al CECOT

Compartir

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, informó que visitará El Salvador los últimos días de esta semana por invitación de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, y visitará el CECOT.

A través de X, el mandatario costarricense informó que el jueves y viernes visitará el país para sostener reuniones con Nayib Bukele. “Este jueves y viernes visitaré El Salvador producto de una amable invitación extendida por su excelencia Nayib Bukele. Continuaremos estrechando los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones hermanas”, dijo Chaves.

Como parte de la agenda, informó Chaves, realizarán junto a Bukele una visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) el viernes.

En noviembre del año pasado, Nayib Bukele visitó Costa Rica donde se reunió con Chaves para abordar temas como comercio y seguridad. En esa oportunidad, Bukele hizo un recorrido por la cárcel “La Reforma”, advirtió sobre señales de criminalidad similares a las vividas en El Salvador durante los inicios de las pandillas.

raíz de esa visita, el Gobierno costarricense inició la construcción de un nuevo centro de detención con capacidad para 5 mil reclusos; esta cárcel fue inspirada en el “modelo carcelario salvadoreño”. La finalización del proyecto está previsto para el otro año.

Según medios costarricenses, el presidente Chaves llegaría al Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero antes del mediodía del jueves y se trasladaría hasta la quinta residencial de Bukele en el Lago de Coatepeque.

