EL FMLN PARTICIPARÁ INTEGRALMENTE EN LAS ELECCIONES DEL 2027

Por David Alfaro

09/12/2025

La reciente confirmación de que el FMLN competirá en las elecciones de 2027, y que incluso abrirá candidaturas a personas no afiliadas, no debería sorprendernos. En realidad, era lo más predecible que podía anunciar un partido político en este contexto. Y muy probablemente veremos, en los próximos meses, que ARENA y el resto de partidos harán exactamente lo mismo. No porque tengan un proyecto claro para el país, sino porque su razón de existir depende de ello.

No nos sorprende: los partidos existen para competir y sobrevivir

Es importante que como ciudadanía comprendamos algo elemental: La razón de ser de un partido político es participar en elecciones. Esa es su función orgánica. Participan para mantener su registro, obtener financiamiento, preservar su estructura y sobrevivir un ciclo más.

Esperar que renuncien voluntariamente a un proceso electoral, aunque ese proceso esté marcado por la imposición y la ilegalidad, sería desconocer cómo funciona el sistema político salvadoreño. Los partidos, todos, actúan movidos por su necesidad de seguir existiendo.

Nuestros intereses no son los intereses de los partidos

Por eso es vital que como votantes sepamos distinguir entre nuestros intereses y los intereses de las dirigencias partidarias:

🔸No son iguales.

🔸No parten del mismo lugar.

🔸No buscan los mismos resultados.

🔸El ciudadano común busca seguridad, dignidad, trabajo y derechos.

🔸Las cúpulas partidarias buscan asegurar cuotas de poder, mantener estructuras internas, sobrevivir como organización y, en el mejor de los casos, recuperar algún espacio que perdieron.

Confundir estos intereses solo nos lleva a decepciones cíclicas y a expectativas irreales. Quien espera que un partido actúe poniendo en primer lugar el bienestar ciudadano, desconoce que responden sobre todo a su propia lógica de supervivencia política.

Participar en las elecciones de 2027 implica legitimar la reelección y al régimen

Este es un punto crucial:

Si los partidos políticos deciden competir en las elecciones del 2027, lo hacen aceptando las reglas del juego impuestas por el régimen. Y con esa aceptación, quieran o no, contribuyen a legitimar:

🔸La reelección inconstitucional del presidente en turno.

🔸La reelección de diputados que aprobaron dicha inconstitucionalidad.

🔸Un sistema electoral completamente desbalanceado, controlado y capturado.

Su participación envía un mensaje: «aceptamos el terreno, aceptamos las condiciones y aceptamos las consecuencias». Para la ciudadanía crítica, esto tiene un claro impacto simbólico y político: le otorga una apariencia de “normalidad democrática” a un proceso que, en esencia, no lo es.

Las elecciones no son, ni han sido, el mecanismo de transformación popular

Como ciudadanía, debemos reflexionar con seriedad:

Las elecciones nunca han sido un instrumento creado para transformar el sistema a favor del pueblo. Son un mecanismo diseñado para mantenerlo funcionando, para administrar los cambios permitidos, para renovar caras sin alterar la estructura.

El sistema no crea herramientas para destruirse a sí mismo.

No se reforma desde adentro.

No entrega instrumentos que pongan en riesgo a quienes lo controlan.

La apertura democrática que se vivió en los años posteriores a los Acuerdos de Paz, no nació de elecciones: nació de lucha social, movilización, presión popular, acuerdos forzados y sacrificios profundos:ñ Por eso, creer que un proceso electoral amañado será la vía para recuperar derechos o para frenar esta dictadura, es ignorar cómo funcionan los mecanismos de poder.

Conclusión: ver con claridad para no caer en ilusiones

El anuncio del FMLN no debe indignarnos ni sorprendernos. Debe servirnos para pensar con claridad:

🔸Los partidos participarán porque dependen de ello.

🔸Sus intereses no son los nuestros.

🔸Su participación legitima un proceso profundamente antidemocrático.

Y las elecciones, por sí mismas, no traerán los cambios que el pueblo necesita.

Esa lucidez ciudadana es el primer paso para no depositar esperanzas donde no pueden florecer, y para reconocer que la transformación real nunca vendrá exclusivamente, ni principalmente, desde las urnas, sino desde la acción consciente y organizada del pueblo.

