"El FMLN es instrumento del pueblo y no le cerramos espacios al pueblo": Manuel Flores

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, dijo en “Encuentro con Julio Villagrán” que el Congreso ordenó reestructurar el partido y para ello se necesitarán de estrategias.

“La Convención del domingo fue el seguimiento de las resoluciones del Congreso, es necesario reestructurar el FMLN, se buscan nuevas estrategias, como un nuevo padrón y método de afiliación”, comentó Manuel Flores, en referencia a que el Congreso le ordenó reestructurar el partido para volverlo a sus raíces.

En el espacio de entrevista, el secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Manuel “El Chino” Flores, habló sobre la convención que se desarrolló el pasado domingo en Usulután, donde se decidió que el partido participe en las tres elecciones de 2027: presidenciales, legislativas y concejos municipales.

El dirigente político enfatizó que cada estructura departamental del FMLN “queda en libertad” de hacer coaliciones con partidos políticos que quieran, “pero de acuerdo a las características de cada departamento”.

“El FMLN es instrumento del pueblo y no le cerramos espacios al pueblo, porque promovemos espacios participativos, algunos cuestionan internamente y fueron 4 meses de debate”, comentó Flores en referencia a que el Congreso se desarrolló en 4 meses y en todo el país.

Flores aclaró que no harán coalición “con un partido que no se pronuncia por el genocidio en Gaza, ni que diga “patria si y comunismo no”, ni que apoyen la invasión a Venezuela. A juicio de Flores, el proceso de transformación de El Salvador apenas está iniciando para salvarlo de esta ´dictadura´, somos un partido territorial y no permitiremos que nos impongan agendas”.

Sobre la posibilidad de que Manuel Flores se postule en un cargo de elección popular, el político remarcó que fue la base del FMLN quien decidió ir a las presidenciales, legislativas y municipales, y “es mejor no adelantar criterios, y ya nos estamos preparando”. En lo que fue preciso es que liderará la campaña electoral.

