Bukele y Chaves firman acuerdo “Escudo de las Américas” contra la criminalidad

Los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chavez, y de El Salvador, Nayib Bukele, firmaron el llamado acuerdo “Escudo de las Américas”, una alianza entre ambas naciones “para unir esfuerzos en seguridad, desarrollo y coordinación regional”.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, inició este jueves una Visita Oficial en El Salvador para fortalecer lazos de cooperación y diálogo, informó Casa Presidencial. Para este viernes, se tiene previsto que ambos mandatarios hagan un recorrido por el CECOT.

Minutos antes del medio día de este jueves, arribó Chaves al Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, fue recibido por la ministra de relaciones exteriores, Alexandra Hill Tinoco; fue trasladado hacia la residencia presidencial en Coatepeque, donde fue recibido oficialmente por el presidente Bukele.

Según Casa Presidencial ambos mandatario establecerían una agenda estratégica de trabajo conjunto que beneficiará a ambas naciones y a la región centroamericana. Como primer punto, ambos mandatarios sostuvieron una reunión privada.

Este viernes, se tiene previsto que Chaves y Bukele realicen un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Aunque la Presidencia salvadoreña aún no lo ha confirmado. Esta visita se haría luego que en noviembre del año pasado, Nayib Bukele visitó Costa Rica donde se reunió con Chaves para abordar temas claves como comercio y seguridad.

En esa oportunidad, Bukele hizo un recorrido por la cárcel “La Reforma”, advirtió sobre señales de criminalidad similares a las vividas en El Salvador durante los inicios de las pandillas. A raíz de esa visita, el Gobierno costarricense inició la construcción de un nuevo centro de detención con capacidad para 5 mil reclusos; esta cárcel fue inspirada en el “modelo carcelario salvadoreño”.

En esa reunión, Bukele, y Chaves, anunciaron la creación y fundación de la “Liga de Naciones”, una iniciativa de ambos países para garantizar la “seguridad y prosperidad”. Pero desde entonces no se dijo más.

Bukele, Chaves y los cancilleres de ambas naciones firmaron el acuerdo “Escudo de las Américas”, una alianza entre ambas naciones “para unir esfuerzos en seguridad, desarrollo y coordinación regional”. Con este acuerdo, El Salvador y Costa Rica compartirán capacidades para combatir el crimen organizado, fortalecer la protección de sus naciones, impulsar el desarrollo económico y abrir un camino de cooperación que podrá integrar a más países en el futuro, según informó Presidencia.

El Escudo de las Américas permitirá:, según el Gobierno “compartir información clave y coordinar operaciones de seguridad conjuntas, desmantelar redes criminales que operan en ambos países, impulsar el comercio, la inversión, la logística y la innovación”.

