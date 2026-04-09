Bukele ofrece enviar presos salvadoreños a Colombia tras críticas de Petro

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, ofreció al presidente de Colombia, Gustavo Petro, facilitar el traslado del 100% de la población carcelaria de El Salvador; esto luego de críticas del presidente sudamericano sobre los inocentes detenidos bajo el régimen de excepción.

Bukele señaló que hace algún tiempo planteó una propuesta similar a Hillary Clinton, tras sus críticas sobre el sistema penitenciario en el país. “Hasta hoy, sigo a la espera de una respuesta”. La propuesta en cuestión es enviar a todos los reos que tienen El Salvador en sus centros penales.

Es de contextualizar que Gustavo Petro, presidente de Colombia, se refirió a una nota periodística que sacó “El País”, donde afirmó que el 36% de los capturados durante el estado de excepción no figuraban como pandilleros, es decir, más de 33 mil personas de las 91 mil detenidas bajo el régimen de excepción no tienen vinculaciones con las pandillas.

“Tener un 36% de personas presas inocentes, es un crimen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es joven, así no se disminuye una tasa de homicidios porque estás matando en vida a miles de jóvenes presos inocentes y a sus familias”, dijo Petro.

Es de recordar que, según investigaciones de organismos nacionales e internacionales, a la Policía Nacional Civil (PNC) se les impuso una cuota de detenidos para elevar la cifra de presos bajo el régimen.

Human Rights Watch (HRW) señaló en junio del año pasado que luego de entrevistas a agentes de policía, estos describieron detenciones motivadas por el simple hecho de que “una persona tuviera un tatuaje de cualquier tipo, por información falsa incluida en fichas policiales y por llamadas anónimas no verificadas”.

En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, a petición del Ejecutivo, aprobó el régimen de excepción, desde entonces se ha mantenido y se han detenido a más de 91 mil presuntos pandilleros, que el gobierno califica de terroristas; pero entre ellos a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas. Algunos fueron detenidos por poseer tatuajes artísticos, o por estar en “momento y lugar equivocado”, dijo recientemente el hermano del presidente de la República Ibrajim Bukele.

Desde 2022, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) y las familiares de víctimas detenidas han marchado por las calles pidiendo la liberación de los inocentes detenidos; muchos incluso tienen cartas de libertad, pero Centros Penales se niega a hacerlas efectivas.

Sobre las declaraciones del mandatario sudamericano, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele reaccionó en su red social X. “Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana. En ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del “amor y la vida”, comentó Bukele.

La única condición, enfatizó Bukele, es que “deben ser todos. Porque si se trata de ´campos de concentración´, incluso, un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable”.

A juicio de Bukele, esta es “una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la justicia, para sacar a miles del abismo de la exclusión”.

Bukele no acepta que se hayan cometido violaciones a los derechos humanos, a pesar de los centenares de testimonios de los que han estado presos en un centro de detención. Recientemente, un grupo de expertos presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe de 300 páginas donde revelan presunto crímenes de lesa humanidad en las cárceles salvadoreñas. Además, Socorro Jurídico Humanitario ha documentado más de 500 muertes dentro de los penales en el periodo del régimen de excepción.

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