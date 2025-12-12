Inicia comercio de productos pirotécnicos

Compartir

Redacción Nacionales

La alcaldía de San Salvador lanzó el “Plan Pólvora 2025”, que autoriza a 305 comerciantes de productos pirotécnicos a instalar sus puestos en los 15 puntos distribuidos en Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Ayutuxtepeque y San Salvador Capital.

El jefe de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, Irvin Rodríguez, dijo que los propietarios y empleados de estos puestos han sido previamente capacitados, para responder con eficacia y actuar con prontitud ante un incidente.

En el plan participa el Cuerpo de Agentes Metropolitano (CAM), la Policía Nacional Civil (PNC), Bomberos y cuerpos de socorro, con el objetivo de garantizar que las fiestas de Navidad y Fin de Año sean seguras para la población.

“A partir de este día se autoriza la comercialización de pólvora en los 15 puntos de venta autorizados, luego de que los vendedores cumplieron con los requisitos solicitados, aquellos lugares que no están autorizados serán sujetos de sanciones”, afirmó Rodríguez.

Expresó que en el centro de San Salvador uno de los principales puntos de venta de pólvora es el parque Centenario, donde hay aproximadamente 108 puestos autorizados, quienes cuentan con la acreditación y capacitación sobre el manejo adecuado de estos productos.

“Las personas que venden productos pirotécnicos en otros lugares no autorizados como carretillas o en sus casas, que se abstengan, porque serán aplicadas las sanciones respectivas en coordinación con la PNC, porque los espacios autorizados han sido evaluados con antelación por el Cuerpo de Bomberos”, recalcó el funcionario de la alcaldía de San Salvador.

Javier Mejía, subdirector de Desecho Sólidos de la alcaldía de San Salvador, detalló que 135 empleados de esta área participarán en el Plan Especial de Limpieza, que incluye el barrido de calles, aseo de cunetas y aceras, y recolección de residuos en el perímetro de las ventas de pólvora; además, se instalarán 610 basureros tipo barril, para una disposición adecuada de los desechos.

“Iniciamos un dispositivo especial de limpieza en los centros autorizados de venta de pólvora, vigente del 1 de diciembre al 6 de enero, hemos asignado 135 trabajadores en 3 turnos para mantener limpieza continua, proyectamos evacuar 185 toneladas de basura, lavar 2,800 m² lineales de aceras y cunetas en los 5 distritos”, sostuvo.

Entre las recomendaciones para quienes comercializan pólvora está, que deberán colocar rótulos en lugares visibles indicando no fumar, por al peligro de incendio con los productos pirotécnicos, mantener recipientes con agua y extintores de incendios.

Se prohíbe la comercialización y manipulación de productos pirotécnicas como, silbadores, morteros superior al número cinco, fulminantes, buscaniguas, chispas del diablo, rocket china, misil china, pelotita de fútbol explosiva, botellitas de champán y mina de mar.

